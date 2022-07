Quejas a Transportes por la demora en los pagos de las líneas regulares de autobús

La compañía Autobuses Pedro Vera, radicada en Trasobares y que une Calcena con Zaragoza y con Calatayud por Morata de Jalón, llegó a remitir una comunicación a los ayuntamientos de la zona en la que advertía que se reducirían los servicios habituales que presta los lunes con destino a la capital aragonesa y el martes a la cabecera bilbilitana por la demora en los pagos de las líneas deficitarias. También le envió el aviso por correo electrónico a la Dirección General de Transportes de la DGA, que le respondió que no era la vía indicada y que las comunicaciones a otras administraciones le correspondían a este Departamento. Por ahora, la empresa mantiene los horarios habituales: martes, miércoles y jueves a Calatayud y lunes y viernes a Zaragoza.

"El lunes 4 de julio sacaron la convocatoria de subvenciones para pagar de junio a diciembre de 2021. Por fechas, el abono llegará a finales de este año. Y además, ¿qué pasa con los servicios de enero hasta junio de 2022? Es que a mí ya no me queda dinero para que salgan los vehículos a la carretera", se lamenta el propietario de la compañía de transportes, Pedro Vera. Sus quejas son compartidas por otras firmas del sector. "No puedo estar financiando un servicio público con mi actividad en otras líneas o en transportes discrecionales. Es que no puedo seguir así", insiste.

En su comunicación al Ejecutivo autonómico, Vera remarcaba que se trata de "una línea deficitaria" que llevan cubriendo durante más de un año "sin tener ninguna compensación" y que pensaban en dejar la ruta "para poder atender las necesidades de los usuarios y no dejar a la población sin un mínimo de transporte".

"Es que no tengo ni para gasoil. Si un día bajan dos personas, otro día tres y algunos ninguno", explica. Asimismo, considera que "la Administración sabe, semanalmente, el número de viajes, los kilómetros, los viajeros y lo recaudado", y que "es incomprensible que conociéndolo se retrase tanto el pago".

Además, puntualiza que "para cobrar las subvenciones hay que estar al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social". "A lo mejor en noviembre o diciembre ya no estoy, porque la situación es peor que hace un año y aquí hay que seguir pagando contratos, nóminas, seguros, combustible y tenemos que comer", remarca.

Un contrato de urgencia

Ante la postura de la empresa, la Dirección General de Transportes le comunicó que dejara de prestar el servicio, pero finalmente la compañía decidió seguir con la ruta. Desde Transportes señalan que están pendientes del nuevo mapa concesional de líneas. A este respecto, estiman que el documento estará aprobado entre octubre y noviembre próximos.

Sobre las críticas por "falta de interés", desde el área que dirige Gregorio Briz puntualizan que "ya se han pagado los primeros cinco meses de 2021 y ya están las bases para cobrar los otros siete meses, entre septiembre y octubre". "Se intenta agilizar todo lo que se puede pero los plazos y los procedimientos son así", concluyen.