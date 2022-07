El voto de Vox impide que 'Volveremos' se convierta en un programa estructural

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha mostrado el apoyo al programa 'Volveremos' con el apoyo de todos los grupos excepto de Podemos y ZeC, pero se ha rechazado valorar convertirlo en un programa estructural a futuro al oponerse también el PSOE y Vox y contar solo con el apoyo del PP y Ciudadanos.

Tras esta votación, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha dicho que es una "pataleta" de que algo funciona, sino no intentarían pararlo en los tribunales. A su parecer, hay un error conceptual en la izquierda porque 'Volveremos' busca beneficiar a los comerciantes y que el dinero se gaste en pequeñas tiendas en lugar de en otras alternativas, pero la izquierda hace "demagogia porque haya un solo rico que se beneficie de este programa".

Si se paraliza en los tribunales, algo que ha dudado, ha aseverado que el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, no podrá salir a la calle ha aventurado.

La consejera municipal de Economía, innovación y Empleo, Carmen Herrarte, ha dicho que los resultados avalan este programa que en 11 días ha habido 188.458 ventas con un volumen de negocio de 16,1 millones de euros y el efecto multiplicador ha sido de 9,2 y con tendencia alcista. Mas de 93.000 compras son en alimentación y bebidas y 30.000 en confección ropa y otros, con 85 euros de media de ticket, ha expuesto Herrarte para añadir que hay 23 asociaciones que piden que Volveremos sea un programa estructural.

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha mostrado su apoyo porque supone un incentivo al consumo, pero ha estimado que debe ser coyuntural y no estructural porque no va a la raíz del problema. Desde la Guerra Civil no había subido el gasto de las familias en alimentación especialmente en pasta, "calorías baratas".

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha dicho que es un programa definido de forma injusto y muy mal gestionado porque "se ha llevado a la Agencia Tributaria y al juzgado la forma de resolución de las convocatoria de las subvenciones y se ha admitido a trámite porque es una subvención que no sigue el trámite legal". Ha argumentado que "mientras a cada beneficiario de otras ayudas se le exige documentación en 'Volveremos' no se pide ni se aporta nada". Es muy injusto -ha opinado Rivarés- porque no se puede subvencionar con dinero público a quien cobra mil euros o quien tiene un salario alto y la última palabra la tendrá el jugado que "pide datos a la consejería de Economía que no puede aportar".

El portavoz del grupo de ZeC, Alberto Cubero, ha lamentado la falta de progresividad y se da el dinero a los consumidores independientemente del tramo de renta. Ese es el mayor déficit del programa, además de la brecha digital, ha apostillado. Ha exigido que se aplique la progresividad si se quiere que sea estructural. Es regresivo porque beneficia más a quien más poder adquisitivo tiene, ha estimado.

Herrarte ha replicado a Rivarés que solo tiene que tributar el comercio y no el consumidor; y ha agradecido a ZeC que haya sido "tremendamente leal desde el primer día".

No a cualquier precio

Por su parte, la consejera municipal de Hacienda, María Navarro, ha recordado que 'Volveremos' surge de la pandemia y ha sido un programa de "éxito" y el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Es un proyecto de gobierno y ha dado las gracias al sector comercial que ha sabido valorarlo y activar el consumo.

El concejal del PSOE, Luis Miguel García Vinuesa, ha indicado que es favorable a 'Volveremos', pero no a la gestión porque la consejería municipal se ha reducido a este programa. Asimismo, ha señalado que la mayor parte era para el Plan local del comercio y se ha desviado a este programa. "Sí a 'Volveremos', pero no a cualquier precio", ha sentenciado. En este sentido, ha presentado una enmienda para que sea "estructural a futuro, siempre y cuando esté conforme a criterios de legalidad, fiscalidad y progresividad".