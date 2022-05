Dos proyectos de innovación en Atención Primaria de Zaragoza triunfan en Madrid

Dos proyectos de innovación aragoneses, una app de salud para camioneros y unas infografías diseñadas por un grupo de médicos residentes del sector I de Zaragoza, fueron esta semana los grandes triunfadores de las I Jornadas sobre innovación en Atención Primaria que ha impulsado este 2022 la consejería de Salud de Madrid.

Según indican los organizadores, tres de los galardones fueron para proyectos locales y otros tres -dos de los cuales han sido para Aragón- premiaban el trabajo desarrollado en este ámbito a nivel nacional.

"Nos presentamos a esta convocatoria porque nos animó Rosa Magallón, catedrática de Medicina de la Universidad, y cuál fue nuestra sorpresa que al llegar allí dijeron: ¡Nos ha invadido Zaragoza!", cuenta entre risas la doctora Amelia Cantarero, médica del Centro de Salud de Villamayor e impulsora del proyecto 'Cristóbal app, salud en camioneros', que se llevó esta semana el primer premio.

El segundo fue para la iniciativa de un grupo de residentes del sector I de Zaragoza por el proyecto 'Una imagen vale más que mil palabras'. De estos tres reconocimientos a nivel estatal, dos han sido así para Aragón y uno para Canarias.

¿Casualidad? "No -afirma Cantarero. Es que en Aragón hay mucho talento. Hacemos un montón de proyectos y buenas ideas, sobre todo en la Universidad o en Atención Primaria, pero muchos se quedan en los cajones... La Primaria se muere, se hunde. Y este premio es un empuje que demuestra la importancia que tiene", defiende, orgullosa, esta médico.

'Cristóbal app, salud en camioneros'

Su proyecto 'Cristóbal app, salud en camioneros' nace de la necesidad de "mejorar la vida" a un grupo poblacional que a menudo tiene complicado acceder al sistema sanitario por las complicadas situaciones laborales que enfrenta la mayoría de ellos. Surgió a raíz de las guardias que esta doctora y otros compañeros de profesión realizan en muchos centros de salud del territorio. "Detectamos que a los camioneros solo los hemos atendido porque se han pegado un tortazo en fin de semana, pero cuando los intentabas citar para cualquier cosa rutinaria siempre te decían 'no puedo'. Por sus circunstancias laborales se cuidan poco. Comen siempre fuera, y además de malos hábitos del sueño otro problema que enfrentan son los robos. No se pueden permitir aparcar y dejar solo el camión para ir a un ambulatorio si se ponen malos", relata Cantarero, que con este proyecto ha querido "acercar" la atención sanitaria y otros consejos básicos de salud a estos trabajadores.

La app desarrollada por esta doctora y su equipo de investigación en Atención Primaria incorpora un mapa de servicios en el que los camioneros pueden encontrar de manera rápida y sencilla asistencia médica, rehabilitadora e incluso consejo nutricional supervisado por un experto que por teléfono les pueda hacer un seguimiento. "La aplicación es gratuita para los usuarios y la he hecho con mis ahorros porque desde la administración tampoco nos ponen más medios... Con el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón estamos haciendo ahora un proyecto piloto y, a veces, vamos a Alfajarín con la app, hablamos con los camioneros, se la enseñamos y nos cuentan qué opinan; si les vale, si no, de qué manera les es útil...", explica esta médico. Las impresiones que han intercambiado hasta la fecha son buenas. "El otro día conocí al cluster de logística y les encantó la aplicación porque no hay nada así de momento... En parte, creo que por eso nos han dado el premio", añade esta médica de Zaragoza, al hablar de cómo la atención a estos trabajadores en otros países está más especializada que en España. "Solamente en Sudafrica hay un plan de ayudas a camioneros, y es verdad que aquí hay servicios de prevención de riesgos laborales, pero nuestra experiencia es que solamente vienen en caso de accidente, si no llaman a la Mutua", relata esta especialista, que pone también el ejemplo de Alemania.

"La Primaria se muere, se hunde. Lo hemos pasado mal, y este premio es un revulsivo para demostrar el talento aragonés"

Allí, si un camionero necesita una asistencia que deberían cubrir los equipos de Atención Primaria se moviliza un servicio médico específico que acude al área de servicio donde se encuentre mal esta persona para atenderla. "Aquí si hay un accidente o pasa algo gordo por supuesto que el 112 acude, pero en casos así no hay nada pensado para ellos. El otro día, por nombrar un caso, además de atender la fractura de un señor del Imserso, atendimos al conductor de un tráiler que estaba malo con fiebre y no tenía un ibuprofeno ni nada. Les ocurre que se quedan parados en un área de servicio y no tienen más opción. No pueden cerrar el camión e irse a coger un taxi para ir a una farmacia. Otro médico de Alfajarín me contó el otro día que un camionero con un dolor torácico había andando 3 kilómetros para llegar al centro de salud más cercano", relata esta médico al insistir en las duras condiciones de trabajo que enfrentan muchos de ellos. De hecho, advierte esta profesional, la hernia discal está reconocida como una enfermedad laboral en estos casos, "porque sabemos que el estar tanto rato sentados produce" esta patología. "Pero luego, ¿cuándo van a la consulta? -se pregunta-. En general, están muy solos... y por medio de esta app queremos que encuentren apoyos. Les hacemos también vídeos de ejercicios adaptados a la cabina para que cuando tengan tiempo puedan hacer unos estiramientos", indica.

Al haber estado en contacto con estos trabajadores para su proyecto piloto, Cantarero advierte también de otra problemática que une a ambas profesiones: la falta de relevos generacionales. En el caso de los camioneros, por las duras condiciones de trabajo. Y en el de los médicos, por la "elevada" carga asistencial que soportan muchos de ellos, y que ha agudizado aún más la pandemia.

"No puede ser que el médico que te atienda vea en Utebo por la mañana a 60 o 70 pacientes, luego haces la guardia de la tarde y a la mañana siguiente te ves otros 40 o 60…

La Primaria se muere, se hunde. Lo hemos pasado mal, y este premio es un revulsivo para demostrar el talento aragonés. Llevo 30 años viviendo aquí, y en mi Linkedin le he dado las gracias a Madrid por reconocer el talento aragonés. Si en un premio estatal a tres proyectos de toda España, dos son de Zaragoza, es que estamos haciendo bien las cosas", defiende esta médica.

'Una imagen vale más que mil palabras'

El otro proyecto aragonés reconocido en Madrid con un segundo premio es el desarrollado por un grupo de residentes de la capital aragonesa, en el que trabajan junto a otros compañeros Ana Gómez (del C. S. Actur Oeste) e Inés Albero (del C. S. Actur Sur). Por trabajo, solo dos de ellos pudieron ir a recoger el premio, que es fruto -subraya Gómez- de la labor de toda la unidad docente de Atención Familiar y Comunitaria del sector I de Zaragoza. "En nuestro caso, son actividades que implican horas extra fuera de nuestro periodo laboral y es el resultado de lo que hemos ido haciendo hasta la fecha desde residentes de primer año hasta nosotras de cuarto. Todo ese trabajo se traduce en este tipo de iniciativas para las que está muy bien que haya reconocimiento", afirma Ana Gómez.

Su proyecto, 'Una imagen vale más que mil palabras', se basa en una serie de infografías que han diseñado sobre diversos temas sanitarios con el objetivo de acercar la información tanto a otros profesionales como al propio paciente. "Es una nueva metodología de trabajo que utilizábamos nosotros a nivel formativo, después de cada taller, y a modo divulgativo tanto para pacientes como para otros compañeros médicos", detalla esta residente de cuarto año.

El equipo de médicos residentes del sector I que recibió un segundo premio en Madrid. HA

Los dos años y medio de pandemia han supuesto para esta médico "otro aprendizaje que nos llevamos todos". Y aunque el premio ha sido una "sorpresa" para todos ellos, lo reciben con "alegría" y agradecimiento a una labor grupal que requiere voluntad y tiempo. "Este precio es un reconocimieto al esfuerzo de toda la unidad docente, porque apuestan por la innovación y la tecnología, que nos impulsa no solo la labor clínica sino también divulgadora, un aspecto del médico de familia que hay que cultivar", defiende esta joven de Zaragoza.

"Muchas veces nos olvidamos del papel que tiene la Primaria, la primera puerta de entrada al sistema y la casa cobijo de todos los ciudadanos"

Su compañera de proyecto, Inés Albero, insiste en que la iniciativa premiada es un "trabajo a futuro" para todos los centros de salud del sector, tanto docentes como no docentes. Y, en concreto, para este grupo de residentes, constituye también una "manera de aprendizaje" y de ir actualizándose al recurrir a la tecnología para hacer esta labor divulgativa. "Quisimos recoger la información de artículos y protocolos de una forma sencilla, visual y de fácil acceso. Y lo encontramos por medio de infografías. En Medicina se están poniendo mucho de moda y hay revistas científicas que las están exigiendo ya con cada artículo de interés. A nosotros nos permiten poner mucha información en un pequeño espacio para acceder rápidamente a ella, y esto es importante ahora mismo que tenemos muchas consultas y poco tiempo por paciente", reconoce esta residente, que agradece también a su equipo y a la jefa de estudios de la Unidad Docente, la doctora Cruz Bartolomé, el apoyo y la ayuda recibidos.

"Algunos de nosotros somos residentes de cuarto, estamos a puntito de acabar y la verdad que después de toda la pandemia y todo lo que hemos sufrido, ha sido un agradecimiento a todo nuestro trabajo, que al final es común. Nosotras somos las caras representativas pero detrás hay mucho más. Es nuestra unidad docente la que lo está trabajando y a la que estamos agradecidas", destaca Albero, que pone a su vez el foco en la defensa de la Primaria como primera puerta de entrada al sistema y como "casa cobijo" de los ciudadanos. "Muchas veces nos olvidamos del papel tan importante que tiene para la sociedad. Nosotros también investigamos y se están haciendo proyectos muy bonitos desde la Primaria. El primer acceso que tienes al sistema y el más cercano es el de tu médico de familia. Hacemos de nexo de unión y eso es algo muy especial", concluye esta médico residente.