Veggie, la ninfa a la que su dueña busca sin descanso

Veggie es una ninfa lutina que tiene un año y medio y Belén, su dueña, la busca sin descanso desde el pasado sábado, 7 de mayo, cuando echó a volar hacia los árboles del parque que tienen frente a su casa, en el zaragozano barrio de Miralbueno.

"Estaba encima de nosotros, se asustó y se escapó por la puerta", cuenta Belén, que describe a su mascota como un animal muy dócil, ya que cuando llegó a su vida no era más que un polluelo al que crio "a papilla" y que ahora "se agobia" si se queda sola en casa.

Veggie se escapó este sábado. H. A.

Belén no cree que se haya podido ir muy lejos, puesto que "no está acostumbrada a volar muchos kilómetros", por eso busca sobre todo en los barrios cercanos a Miralbueno, como Oliver o Valdefierro. No obstante, cabe la posibilidad de que haya llegado a volar "hasta veinte kilómetros".

Mientras tanto, Belén recorre las tiendas de animales y veterinarios preguntando por Veggie, e incluso avisando de su desaparición, por si alguien la encontrase y la llevase a algún establecimiento de este tipo. La ninfa lleva una anilla negra y sus 'chuches' favoritas son el mijo y la paniza.

La ninfa es un ave de la familia de las cacatúas que mide en torno a 30 centímetros y pesa unos 100 gramos. Llama la atención el peculiar penacho que adorna su cresta de plumas y que puede ser diferentes colores según la variedad, y además tiene las plumas a la altura de los mofletes de color naranja, como si estuviera ruborizada. Son originarias de Australia y viven entre diez y veinte años. Si se tiene la suficiente paciencia, es capaz de pronunciar algunas palabras, igual que si fuera un loro.

Entre las variedades de cacatúa ninfa destacan la gris, albina, lutino (como Veggie), canela y arlequín.