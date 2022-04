Confusión en las gasolineras: "El descuento es en caja, no sale en el surtidor"

Los automovilistas zaragozanos han sido madrugadores a la hora de aprovechar la rebaja de los 20 céntimos por litro de combustible que se hacía efectiva este viernes 1 de abril. La medida hubiese sido conflictiva en los países que celebran hoy el Día de los Inocentes (April Fools Day), pero en España fue hace más de cuatro meses y la realidad es que el descuento se está haciendo efectivo. Aun así, no han sido pocos los sorprendidos ‘in situ’ por la medida, y también ha ocurrido lo contrario: reclamaciones por no ver reflejada la rebaja en el surtidor, detalle que ha obligado a los empleados de las gasolineras a explicar una y otra vez que el descuento se aplicaba en caja sobre la cantidad servida.

El Consejo de Ministros aprobó el martes una rebaja de 20 céntimos de euro por litro, carga repartida entre el Estado (75%) y las petroleras (25%). “Aquí se hace la compensación en combustible -explicaban en la estación Naftë del número 280 de Miguel Servet, enfilando ya la carretera de Castellón- y por eso la gente selecciona una cantidad y luego se le marca más. Ha confundido a muchos, pero lo explicamos y enseguida aprecian que el descuento es el marcado por el gobierno, 20 céntimos por litro”. Explicaciones dadas con infinita paciencia, por cierto, a pesar de la acumulación de vehículos y consultas que se iba repitiendo con el paso de los minutos.

En esa misma gasolinera, Ana Sancho explicaba que hoy iba a echar un poco más de lo habitual. “Normalmente me apaño con 20 ó 25 euros y trato de venir a las gasolineras más baratas, así que hoy echaré 40 para aprovechar el descuento, no vaya a ser que dure menos de lo previsto”. La medida tiene una vigencia de 3 meses, hasta el próximo 30 de junio.

Variaciones mínimas de precios base

Los precios de este 1 de abril no sufrieron grandes alteraciones con respecto a los marcados en los surtidores durante el último día de marzo. La media nacional para la gasolina de 95 octanos era la misma en los dos días: 1,819 euros el litro. El jueves, la más barata en Zaragoza dentro de este octanaje era la de Bon Área del kilómetro 311 de la A-2. En Galp de Valle de Broto estaba a 1,789, y tanto en Naftë como en la Repsol de Miguel Servet a 1.799. En Cepsa de Camino de las Torres, a 1,849, mismo precio del AutonetOil de Marqués de la Cadena.

En cuanto al gasóleo A (diesel), los precios del jueves 31 de marzo eran de 1,86 euros por litro como media nacional, siendo el más barato en Zaragoza el de la Cooperativa San Lamberto, a 1,759 el litro. AutonetOil lo tenía a 1,799, Naftë Mniguel Servet a 1,809, Repsol Miguel Servet a 1,839 y tanto Cepsa del Camino de las Torres como Galp de Valle de Broto lo tenían a 1,849.

Este viernes, la gasolina de 95 seguía exactamente en la misma media nacional, con Bon Área del km. 311 marcando nuevamente el suelo local de los precios con 1,679 euros el litro. Naftë la tenía a 1,789, como Galp; Repsol de Miguel Servet, a 1,799 y tanto Cepsa como AutonetOil, a 1,849. En cuanto al Gasóleo A, la media nacional había bajado a 1,855 euros el litro de combustible, con San Lamberto repitiendo con el precio más económico, a 1,759 euros el litro. AutonetOil seguía marcando 1,799, igual que el día anterior, mientras que Repsol de Miguel Servet bajaba a 1,809, mismo precio de Naftë, y tanto Cepsa como Galp seguían marcando el mismo guarismo del día anterior: 1,849 euros el litro.

Variedad de opiniones

En la gasolinera Repsol de Miguel Servet 254, una clienta relataba satisfecha que le habían aplicado los 20 céntimos del descuento gubernamental y otros 10 por iniciativa de Repsol, según le había explicado la cajera. Por su parte, en la estación de Cepsa del número 2 del Camino de las Torres, la empleada Beatriz Soriano señalaba que se habían hecho filas a partir de las 8 de la mañana. “Sí que ha habido entusiasmo, sí; aquí estamos en un punto de mucho tráfico y la verdad es que se ha notado cuando la gente se movía para trabajar o llevar a los críos al colegio. Y ha tocado explicar las cosas, claro. Es que el descuento es en caja, no sale en el surtidor”. Un cliente, Ismael, aprovechaba para llenar su pequeño Fiat. “Siempre paro aquí, porque son muy majos, aunque vivo en Casablanca y me queda un poco a desmano, pero no me importa porque el trato es muy bueno y eso también se paga”.

Otro cliente de Cepsa, que llegó en motocicleta, explicaba que “suelo parar en el paseo de la Mina, pero me la he encontrado cerrada”. Al parecer, esta céntrica gasolinera de Repsol había sufrido un problema informático, y una valla metálica impedía efectivamente el acceso a los surtidores. En la Galp de Valle de Broto, el flujo de clientela ha sido notable durante toda la mañana del viernes, con picos a primera hora y satisfacción general por la medida. “Supongo que a los transportistas les parecerá que se queda corta, pero a los que usamos poco el coche nos viene bien”, explicaba Carlos, dueño de un SUV Citroen C3. También hubo clientes a la caza de los precios más bajos: en Alcampo Los Enlaces se aplicaba un descuento de 0.22 euros el litro: para el diesel, la cuenta era de 1,778 euros el litro en el surtidor, que se quedaban en 1,558 al aplicar el descuento en el momento del pago.

No ha faltado la reclamación gremial. Félix, taxista, explicaba que “cada tres meses tenemos unos bonos compensatorios a través de las cooperativas con arreglo a tu consumo. Son ridículos, la última vez fueron unos 8 euros, pero como sistema está bien para un caso como éste: tanto al transportista, tanto al taxista… pero sin intermediación, porque si lo dejas en manos de las gasolineras, pues habrá quien lo haga bien y habrá quien acabe sacando tajada de eso”.