La fotografía del tranvía de Zaragoza vuelve a su dueño: “Estaba muy agradecido”

Nerea Rodríguez, la zaragozana que el pasado lunes compartió en sus redes sociales la foto que había encontrado al subir al tranvía, no imaginaba la repercusión que iba a tener su publicación: “Mucha gente lo compartió en Twitter, Facebook…”, reconoce. Tal y como contamos en HERALDO, la joven decidió recurrir a Instagram y a Twitter para encontrar al propietario de la fotografía que halló al subir en la parada de Plaza España. “Lo colgué porque veo muchas veces publicaciones de este tipo y pensé: ¿Por qué yo no lo voy a encontrar? Y como a mí mis abuelos me dan mucha ternura…”, reconoce, en referencia al valor sentimental que pudiera tener la instantánea para la persona que la había perdido.

A ver si hay suerte 💘💘 https://t.co/ZPOy9YJVnI — Nerearodriguez🧚🏼‍♀️ (@nerearoddriguez) February 8, 2022

Tan solo hicieron falta unos minutos desde que fue publicada la noticia en heraldo.es para que Raúl Sánchez, nieto de la anciana de la fotografía, se pusiera en contacto con Nerea y se identificara como dueño de la fotografía. “Al principio no sabía si fiarme pero hasta me envió capturas del grupo de WhatsApp de su familia”, explica, en el que tras ver en redes sociales la noticia, Raúl hizo saber al resto de familiares que alguno de ellos había perdido “la foto de la yaya”, detalla Nerea.

Fue la tía de Raúl, hija de la mujer de la fotografía, quien la extravió. Pero ya ha vuelto a su dueña. Nerea quedó con Raúl el pasado miércoles para hacerle entrega de la preciada instantánea. Y aunque fue un encuentro rápido en la parada del tranvía de Gran Vía, coincidiendo que Raúl salía de trabajar y Nerea entraba a clase, “estaba muy agradecido”, afirma la joven, satisfecha por haber podido devolver la fotografía de “la yaya” a sus dueños.