La izquierda exige retirar las campañas publicitarias de las calles de Zaragoza que "atentan contra la mujeres"

Los grupos municipales de PSOE y ZEC han exigido al gobierno PP-Cs del Ayuntamiento de Zaragoza que regule y retire de las calles de la ciudad las vallas publicitarias que «atentan contra los derechos de las mujeres». La petición viene a cuenta de una campaña antiabortista que emplaza a personarse ante las clínicas que practican la interrupción del embarazo para rezar y disuadir a las mujeres que utilizan este recurso. Pero también a otras recientes que anuncian servicios de prostitución.

«Estas campañas demuestran que hay un sector de la sociedad que sigue criminalizando a las mujeres por sus derechos y decisiones», advirtió ayer la portavoz del PSOE, Lola Ranera. «El gobierno no ha hecho nada, excepto eludir su responsabilidad», lamentó su compañera de partido, María Ángeles Ortiz, que recordó que «hay un régimen sancionador que no han puesto en marcha y desoyen las quejas de las personas que no quieren ver esta publicidad». Por ello, el PSOE ha presentado una proposición normativa para que se tomen medidas y, además de «erradicar» esta publicidad, se sancione a sus responsables.

Por su parte, la concejal de ZEC Luisa Broto denunció esta semana la presencia de la campaña antiabortista, de carácter nacional, en las calles de Zaragoza. En concreto, en una marquesina del bus urbano en el Arrabal, de donde pidió su «retirada inmediata».

Concesión municipal

Fuentes del gobierno municipal PP-Cs explicaron que «el Ayuntamiento no autoriza los carteles de las marquesinas, dado que se trata de una concesión municipal que explota una empresa». Por tanto, la responsabilidad de aceptar o no el cartel corresponde a la citada compañía. También recordaron que el Gobierno de Aragón tiene capacidad normativa y para denunciar este tipo de anuncios.