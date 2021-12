Un ultra se arrepiente de los puñetazos que casi matan a un joven en Zaragoza: “No se lo merecía”

Ni la víctima ni su agresor se acuerdan de lo ocurrido la madrugada del 30 de noviembre de 2018 a las puertas de la discoteca Supernova de Zaragoza. La primera, un vecino de Calamocha que ahora tiene 30 años, porque sufrió lesiones cerebrales de tal entidad que pasó un mes en la uci y todavía arrastra graves secuelas. Durante el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial, su atacante, cuatro años mayor, ha culpado de sus lagunas a la gran cantidad de alcohol y drogas que había consumido aquella noche. Pero, lo recuerden o no, aquel fatídico encuentro marcará para siempre las vidas de ambos. La del agredido, porque nunca volverá a ser el que era. Y la de su agresor, porque pasó 16 meses en prisión y podría aguardarle una condena de siete años por tentativa de homicidio.

Los jóvenes no se conocían de nada, pero las ganas de fumar de uno y la expulsión del establecimiento del otro hicieron que coincidieran casualmente junto a las escaleras de entrada. El de Calamocha, de nombre Manuel, había viajado a la capital aragonesa para asistir a una boda y apuraba la celebración con los amigos. Como han explicado dos de los empleados de admisión de la discoteca, “se notaba que había bebido, pero estaba muy tranquilo”. No así Daniel Z. A., el ahora acusado, al que vieron “muy nervioso y agresivo”. Los encargados de seguridad acababan de sacarlo en volandas del local y su obsesión era que volvieran a dejarle entrar.

Según los testigos, en un momento dado, el turolense se dirigió al otro joven y le pidió que se calmara. Pero aquello no debió de sentarle nada bien, porque se dirigió decidido hacia él y le propinó “dos o tres” puñetazos tan fuertes que cayó desplomado al suelo. Al ver un charco de sangre en torno a la víctima, el personal de la Supernova llamó enseguida al 112. Su agresor abandonó el lugar y no fue hasta un tiempo después cuando, gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad, la Policía logró detenerlo. Se trataba de un ultra que había estado vinculado a los Ligallo, fichado y con un pasado violento, lo que facilitó al Grupo de Homicidios su identificación.

“Ojalá pudiera acordarme de lo que pasó, pero soy incapaz. Si fuera posible volver atrás, esto no hubiera ocurrido. Estoy súper arrepentido y quiero pedir perdón a la víctima. No se lo merecía”, ha manifestado el acusado, sobre el que pesan tres condenas anteriores por delitos violentos, siempre en bares y bajo la influencia del alcohol. “Yo estaba convencido de que los porteros de la discoteca me habían tratado de forma desmedida y solo buscaba explicaciones”, ha señalado el agresor cuando su abogado, Enrique Trebolle, le ha preguntado por qué estaba tan alterado. El joven achaca todo al alcohol y las drogas, así como a un problema de hiperactividad que arrastra “desde pequeño”. “Desde que entré en prisión no he vuelto a beber y estoy en tratamiento psiquiátrico. Estoy luchando para salir adelante, pero no es fácil”, ha confesado.

“Me cuesta acordarme de lo que hice ayer. Me fatigo mucho y apenas me apetece salir”, ha señalado la víctima

Durante su declaración, la víctima ha puesto también de manifiesto las secuelas que arrastra. “Me cuesta acordarme de lo que hice ayer. Me fatigo mucho y apenas me apetece salir”, ha señalado. Cuando ocurrieron los hechos, Manuel era uno de los jugadores destacados del equipo de fútbol de Calamocha y trabajaba en una empresa como operario. Pero las gravísimas lesiones sufridas han convertido esa vida en un recuerdo.

La familia de la víctima, a la que representa el letrado Pedro Roche, considera que la discoteca y la empresa para la que trabajaba el personal de admisión deben ser condenadas como responsables civiles subsidiarias, de ahí que estén también representadas en la bancada de las defensas. Sin embargo, la abogada del local insiste en que los hechos ocurrieron en la vía pública y no tiene ninguna responsabilidad, mientras que la de los porteros mantiene que llevaron a cabo su trabajo con profesionalidad y sin extralimitaciones.