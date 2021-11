Un zaragozano simula ser rumano en Cambrils para evitar su ingreso en prisión

Un conductor fue detenido por la Policía Local de Cambrils la madrugada del pasado sábado por dar positivo en cocaína y cannabis, y conducir con una tasa de alcoholemia superior a la permitida. Pero la historia no acababa ahí. Al parecer, al pedirle los agentes los datos para identificarle, presentó un documento de identidad rumano. Sin embargo, a los policías algo no les cuadraba. Según informa el Diario de Tarragona, a los agentes les descolocaba su forma de hablar. No parecía la de un rumano que hubiese aprendido español, sonaba más parecido al acento aragonés.

Los hechos ocurrieron en la calle Molí d'Avall de Cambrils a las 2 de la madrugada, cuando los agentes de Policía Local realizaban un control preventivo.

Tras enviar los datos al registro de la comisaría, la Policía Local averiguó que se trataban de documentos de identidad falsos y que aquel rumano de 32 años era realmente un vecino de Zaragoza de 27 con hasta cinco órdenes de ingreso en prisión de dos juzgados de la capital aragonesa. Para más inri, carecía de carnet de conducir por haber perdido todos los puntos.

Los policías procedieron a su detención, pero el sujeto se resistió, se encaró y golpeó a los agentes, por lo que, además de ser acusado de un delito de falsedad documental, también lo fue por otro de resistencia, atentado a la autoridad y lesiones.

En Twitter, la Policía de Cambrils informó después de lo sucedido y deseó una pronta recuperación a los agentes implicados en la detención.

Les gestions practicades han donat resultat que el detingut era espanyol, amb documents falsos de Romania, de 32 anys; que té nombrosos antecedents i 5 ordres de jutjats de Saragossa des de 2018 de cerca, detenció i ingrés a presó.

Desitgem bona recuperació a agents ferits. https://t.co/2T0hwoNO0O — Policia Cambrils (@PoliciaCambrils) November 15, 2021

La policía avisó a los Mossos d'Esquadra para que se hicieran cargo de este prófugo de la Justicia, un trámite también complicado por la actitud de resistencia del delincuente.