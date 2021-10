Pere Navarro: "En la seguridad vial funciona mejor la presión social que las multas"

El tráfico se está recuperando. ¿También los accidentes?

Estamos ya en un 5% más de tráfico que en 2019, los fines de semana incluso un 8%, mientras que el número de accidentes todavía es menor. Es cierto que con el fin de los confinamientos la gente salió y fue como descorchar el champán, los datos empeoraron, pero luego se fue encarrilando.

¿Ha habido un cambio de conciencia?

Ahora la gente es mucho más consciente del valor de la vida humana. Hemos hecho sacrificios por la pandemia, así que también se hacen al volante. Además, la gente joven llega con la cultura del medioambiente y de la seguridad vial incorporada y eso es garantía de futuro.

Hacer de pago las autovías no parece una medida muy adecuada para la seguridad vial...

Lo único que nos preocupa es garantizar la conservación de las vías de circulación, que se haga de una forma u otra nos da igual. El deterioro de las infraestructuras, que en España son envidiables, sí que podría afectar a la seguridad vial.

En ciudad, falta mucha regulación, por ejemplo, en materia de patinetes: edad, casco, seguro...

Es un debate abierto con los ayuntamientos, por eso hacemos un encuentro de ciudades, para tomarles el pulso. Una vez se apruebe la ley, vendrá el reglamento de protección de vulnerables, donde estarán estos temas.

¿Y mientras?

Los patinetes parecían una moda pasajera, pero con la pandemia se han convertido en un elemento más de la movilidad. Por eso vamos a lanzar una campaña para concienciar de que por la acera no pueden ir. Seguramente no lo hemos explicado suficientemente y queremos que nadie pueda decir que no lo sabía. Además, así creamos conciencia, la seguridad vial funciona mejor por presión social, que porque haya un policía detrás de cada conductor multando.

Uno de los grandes campos de desarrollo son los sistemas de ayuda a la conducción de vehículos. ¿Qué novedades prevé?

El 6 de julio del año que viene entra una nueva regulación europea con 19 ayudas avanzadas a la conducción. Hasta ahora estos sistemas estaban pensados para el conductor y ocupantes. Pero en 2019, por primera vez en la historia de este país, hubo mas muertos por accidente de tráfico vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas), que sobre cuatro ruedas. Esto es consecuencia del gran esfuerzo que había hecho la industria de la automoción para garantizar la seguridad de los ocupantes. La próxima generación de ayudas ya será para la protección del resto de usuarios de la vía pública.

Y los ayuntamientos, ¿cómo pueden resideñar las ciudades?

Por ejemplo, en las zonas 30 km/h puedes poner una señal, pero lo ideal es que cuando entres con el coche te des cuenta claramente. Puede ser cambiando el color, o con una plataforma, con un estrechamiento… hay muchas formas.