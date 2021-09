El tractor robado hace 10 años apareció "totalmente destrozado" y tras una llamada anónima

Con el motor en las últimas, la cabina reventada, el asiento rajado, sin el localizador GPS... El tractor que fue robado hace una década en una finca en Uncastillo y que se devolvió a sus dueños el día 10 de este mes está, por desgracia para su propietario, "en las peores condiciones posibles, totalmente destrozado". Así define Andrés el estado en que su vehículo agrícola, al que hasta hace poco daban por perdido y del que prácticamente se habían olvidado, ha regresado a sus manos.

Andrés contaba en 2011 con tres tractores, que guardaba en una nave. Y el sustraído era, en ese momento, el mejor, el más nuevo y potente. "Tenía algunos años, pero estaba en perfectas condiciones, cuidamos mucho todo el material", indica el agricultor, quien considera que "ni adrede se consiguen esos desperfectos". "En el momento del robo, el vehículo estaba valorado en unos 20.000 euros y ya solo el material que se le ha quitado vale unos 8.000. Faltan todo tipo de piezas y muchos de los daños no son de un uso agrícola normal".

NOTICIAS RELACIONADAS Tres detenidos en Navarra por el robo de 70 toneladas de llantas de aluminio en Ejea

Los dueños sustituyeron el tractor por uno nuevo y dieron su anterior maquinaria por perdida: "Creíamos que lo habrían desguazado, que estaría vendido por piezas en algún país de Europa del este". Pero resulta que su equipamiento andaba mucho más cerca, algo de lo que se enteraron gracias a una llamada anónima. "Alguien llamó y me dijo la zona por la que estaba el tractor, en una finca entre Lodosa y Sartaguda, en Navarra, muy cerca de las Cinco Villas", narra Andrés.

Ni corto ni perezoso, el legítimo dueño -que este viernes se afanaba en las labores de campo con otro componente de su flota- se plantó en la comunidad vecina y acudió al cuartelillo de la Guardia Civil más cercano para aportar una nueva información que podía reabrir la investigación.

La Benemérita, que en diez años no había podido dar con el vehículo, no tardó mucho en localizarlo. Se encontraba, tal y como indicaba la fuente anónima, en una finca agrícola entre las localidades de Lodosa y Sartaguda, a unos 90 kilómetros de la nave en la que, si no se hubiese producido el hurto, debería descansar cada noche.

En el momento de su localización, el tractor sustraído llevaba unas placas de matrícula que no se correspondían con las del tractor sino con las de un remolque. Los agentes del Instituto Armado comprobaron el número de bastidor, el cual correspondía con el vehículo que habían denunciado como robado.

Finalizada la investigación, se procedió a la detención de un varón de 51 años, vecino de la Merindad de Estella, como presunto autor de un delito de falsificación de documento público. Esta persona fue puesta a disposición de la autoridad Judicial.

"Necesitamos una grúa para traerlo"

El agricultor lamenta el estado en que ha recuperado su propiedad. "Si estuviese bien, si se pudiese emplear de nuevo para trabajar en el campo, lo habríamos traído conduciendo desde Navarra. Pero en estos diez años no se ha cuidado ni se le ha dado el más mínimo mantenimiento al motor y a los filtros, por lo que el viernes 10, cuando fuimos a recogerlo, necesitamos una grúa para traerlo", cuenta el cincovillés.