La Jota pasa lista de sus incidencias con ayuda de los vecinos

La Asociación de Vecinos La Jota recurrió a los habitantes del barrio zaragozano para preparar la comisión de Junta de Distrito del mes de julio. “No pensábamos que fuera a haber reunión”, cuenta Juan Antonio Andrés, presidente de esta asociación, por lo que no tenían una lista exhaustiva de los problemas que presenta el barrio. Por eso, preguntaron en redes sociales por los problemas que ellos hubiesen notado, recibiendo alrededor de 40 quejas.

El presidente de la asociación comenta que “la mayor queja está relacionada con los árboles”, una situación que ya les ha llevado a acudir ante El Justicia de Aragón. Por ejemplo, en la calle Jorge Sánchez Candial, los árboles “entran en las terrazas”, por lo que consideran que sería conveniente su poda. En otra calle, la de Balbino Oresanz, las ramas “dificultan la visión de las señales de tráfico”. En la calle Badajoz, éstos también han levantado las aceras, y las ramas “afectan a las fachadas de las viviendas”.

Las agujas de los pinos también son un problema, ya que cada pocos años tienen que hacer una limpieza de sus tejados, algo que tienen que costear de su propio bolsillo y que, según Andrés, tiene un precio de 2.000 euros aproximadamente. Durante la reciente visita del Lugarteniente de El Justicia, este realizó fotos y explicó que pediría “una historia de las actuaciones de los últimos cinco años en cuestión al arbolado”, cuenta el presiden de la asociación.

Otras quejas refieren al parque de Valmaseda, donde los vecinos afirman que hay bancos oxidados, y otros que se retiraron “y no se han vuelto a colocar”. “Tampoco casi hay juegos infantiles, columpios o toboganes”. explica Andrés. También en este parque hay una sima que “lleva tres años vallada”, pero que no se ha tapado ni intervenido. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza exponen que en los últimos años “no se han quitado bancos”, y que los que se quitaron hace tiempo “estaban vandalizados y no podían repararse”. “Cuando haya disponibilidad, se valorará su reposición”, añaden.

Las ramas bajas dificultan el paso. HA

Cercano al parque, en la Calle Manuel Viola, también existe un solar abandonado, cuyas ramas “salen del solar e impiden el paso”. “Nos gustaría que el ayuntamiento actuase de oficio para cortarlas”, explican desde la asociación vecinal. Finalmente, en el colegio Vadorrey hay un parque con juegos infantiles con partes rotas, por lo que no se puede utilizar. En cuanto a la movilidad dentro del barrio, han solicitado la modernización de los autobuses de las líneas 39 y 50, debido a “los ruidos que producen en las primeras paradas y a horas muy tempranas”, así como la recuperación de la parada en el Coso 126-132.

Desde la asociación vecinal, su presidente considera que las quejas que se tramitan a través de la Junta de distrito “tardan demasiado en contestarse”, mientras que las quejas a través de la página web se contestan “en dos o tres días”. “No es que nuestras quejas deban tener prioridad, pero sí darles un poco más de agilidad”, comenta. Desde

Árboles torcidos HA

el cabildo exponen que “se tienen en consideración todas las consultas que llegan, independientemente del sistema utilizado”. Inciden en que “el Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos diferentes sistemas para que los vecinos puedan hacer llegar sus quejas de la forma que les resulte más fácil y cómoda” y en la voluntad del personal municipal de “resolver las incidencias en el menor tiempo posible”.