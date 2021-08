Villarreal de Huerva acerca servicios a los vecinos y reabre la tienda que cerró hace más de un año

Los vecinos de la localidad zaragozana de Villarreal de Huerva, en la comarca Campo de Daroca, ya cuentan de nuevo con una tienda, un multiservicios, al que poder acudir para hacer la compra de productos indispensables sin tener que salir de la localidad. El establecimiento con el que contaban cerró antes de la pandemia y el Ayuntamiento habilitó un local para salir del paso. Contar con servicios como este es una forma también de luchar contra la despoblación.

Al frente la nueva tienda se encuentra la atecana Cuca Bernal, actualmente residente en San Martín del Río. Vio en este establecimiento una oportunidad para seguir ayudando. "Durante el confinamiento me pedían que les acercase cosas, porque tenía que bajar a Daroca, y era algo que se me quedó en la cabeza. Te das cuenta de las necesidades de la gente, sobre todo de los mayores", explica. Una amiga le comentó que en Villarreal buscaban a alguien para regentar este tipo de comercio y se animó a emprender este negocio. "Me dijeron que no encontraban a nadie, porque aquí no hay paro con las granjas. Vine, vi todo y fue amor a primera vista".

Bernal va y viene hasta San Martín todos los días y en ese viaje incluso aprovecha para traer el pan desde Villadoz. "Antes lo traían a media mañana, pero ahora cuando subo a las nueve de la mañana ya vengo con el pan y luego suben otra cesta", comenta.

Ya lleva un mes en funcionamiento, pero llegar hasta este momento ha resultado algo "complicado". Lo ha sido porque les está "costando mucho que algunos proveedores se acerquen y solo te dan opción de llegar a Daroca, que por 14 kilómetros no se desvían".

Ahora las estanterías ya están llenas y los vecinos pueden encontrar congelados, aceites, latas, legumbres, productos de limpieza, frescos y carne bajo pedido. "Vamos poco a poco, porque los inicios cuestan", relata Bernal. Regentó hace tiempo una tienda de regalos en Jaraba y también acumula experiencia en Madrid.

La alcaldesa, Rosario Lázaro, está satisfecha con la puesta en marcha del nuevo servicio. "El anterior establecimiento cerró justo entre marzo y abril de 2020 y nos vimos apurados", recuerda.

Así, el Consistorio primero habilitó un dispensario para salir del paso, pero la regidora tenía claro que quería un servicio habitual. Ha requerido un presupuesto de unos 170.000 euros. "Se han invertido dos ayudas del plan Plus de la Diputación de Zaragoza y una ayuda del Adri Jiloca-Gallocanta con fondos europeos en hacer el edificio", detalla Lázaro. A eso se suma el equipamiento, para el que van a solicitar el respaldo del plan de apoyo al comercio de proximidad en pequeñas localidades del Gobierno de Aragón.

"Es un servicio que es necesario para los dos perfiles de población que tenemos. Por un lado para la gente que trabaja en las granjas y por otro para la gente mayor que depende de los hijos", asegura al alcaldesa.

La DGA acaba de convocar ayudas destinadas a los multiservicios rurales con una dotación total de 130.000 euros dirigidas a actuaciones de instalación y equipamientos en estos espacios.