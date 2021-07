Bailar sobre un coche como idea de fiesta

Nueva noche de fiesta no deseada para los vecinos de la calle Fita. Un fin de semana más, y ya van no se sabe cuántos, dormir fue una hazaña complicada para muchos habitantes de la céntrica calle zaragozana, con decenas de jóvenes con ganas de juerga debajo de sus ventanas y balcones, concentrados a la salida de los bares tras el cierre.

Las llamadas a la Policía Local y Nacional no se hicieron esperar, y en torno a la una de la madrugada se personaron en el lugar efectivos de ambos cuerpos. Los primeros en llegar, los de la Nacional, se hicieron cargo de la situación, identificando a algunos de los jóvenes que se encontraban en la zona. Pero poco más pudieron hacer, según fuentes del cuerpo, pese a que las llamadas recibidas denunciaban la presencia de algunos chicos (“uno de ellos con una cresta en el pelo”) rompiendo retrovisores de vehículos aparcados, e incluso subidos encima de uno de los coches, improvisando algún bailecito. Los agentes no observaron nada extraño cuando llegaron, ya que los alborotadores “ya se habían dispersado”, y el dueño del coche, este sábado por la mañana, todavía no había presentado una denuncia en caso de que presentara algún desperfecto.