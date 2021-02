Cuatro cupones electrónicos del sorteo de la ONCE dejan 140.000 euros en Utebo

El vendedor de la ONCE, Luis Javier Llorente Villanueva, ha traído la ilusión y 140.000 euros en premios a Utebo desde su punto de venta situado en el Centro Comercial Alcampo, con cuatro cupones del sorteo diario vendidos por TPV, de forma electrónica, a clientes habituales.

Luis Javier, que lleva vendiendo más de 4 años, aunque es la primera vez que reparte un premio de las categorías mayores, Utebo ha sido una localidad muy agraciada, con premios importantes de hasta 350.000 euros en los últimos años.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por cerca de 19.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE y establecimientos colaboradores autorizados.