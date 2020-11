El Festival 'Jazz al Margen' de Zaragoza se adapta a las nuevas restricciones sanitarias

El Festival "Jazz al Margen" 2020 reanuda la segunda parte de su programación, este fin de semana, y se adapta a las nuevas restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de coronavirus y para evitar la propagación de contagios.

Esta segunda parte del Festival "Jazz al Margen" cuenta con una serie de conciertos que se desarrollará en diversos lugares de la margen izquierda del Ebro. En concreto en la iglesia Santa María Reina de los Mártires en Parque Goya; en el centro cívico Río Ebro -edificio Fernández Ordoñez-, centro cívico Estación del Norte, centro cívico La Jota y en la parroquia de Altabás.

Tras la decisión adoptada el pasado martes por el Gobierno de Aragón de limitar el horario de las actividades culturales hasta las 20.00 horas, la organización se ha visto obligada a variar el horario de los conciertos previstos en esta segunda semana del Festival Jazz al Margen.

En concreto el concierto de este jueves, 5 de noviembre pasa de las 21.00 horas a las 18.30 horas y los conciertos previstos para el viernes y el sábado a las 21.00 horas en sus segundos pases, estos pasan a realizarse a las 17.00, de tal manera que los conciertos de viernes y sábado quedan a las 17.00 primer pase y a las 19.00 se mantiene el segundo pase.

El resto de programación de esta segunda semana de Jazz al Margen no varía, han aclarado desde la organización en una nota de prensa.

Las entradas adquiridas para los tres conciertos de las 21.00 serán válidas para los conciertos de las 18.30 horas en el caso de este jueves y para las 17.00 en los casos de los conciertos del viernes y sábado.

No obstante aquellas personas que como consecuencia del cambio horario no puedan asistir al concierto, el importe de las entradas no utilizadas les será abonado acudiendo con las mismas a cualquier oficina de Ibercaja.

Programa completo

Del 29 de octubre al 8 de noviembre se está desarrollando la XXVI edición del Festival de Jazz "Jazz al Margen", en los centros cívicos de la margen izquierda del Ebro, entre otros lugares, con un completo programa de conciertos que incluyen 2 conciertos didácticos infantiles y 11 conciertos. Un total de 13 actividades que convierten a Jazz al Margen en el Festival complementario del Festival de Jazz de Zaragoza.

Tras el éxito de público tanto en directo, como siguiendo las retransmisiones por streaming y las emisiones en diferido de los conciertos en el 99.7 FM (Radio 4g Zaragoza) y de la calidad de las actividades desarrolladas en la primera semana de nuestro festival "Jazz al margen", este fin de semana "Jazz al Margen" va a contar con una propuesta de conciertos originales y diferentes.

Este jueves, en el centro cívico Río Ebro, concierto del grupo altoaragonés J4F presentará su nuevo disco "Punto de Fusión", nueve composiciones originales con influencias del jazz, blues, funk, punk y rock.

Este viernes, 6 de noviembre, en el centro cívico Estación del Norte se podrá disfrutar de un concierto de Gemma Abrié & Ladies in Jazz, en homenaje a las voces femeninas del Jazz.

El sábado 7 noviembre, a las 17.00 y 19.00, horas en el centro cívico Río Ebro, Swing Machine Orquesta ofrecerá su espectáculo swing en Zaragoza tras el éxito cosechado la pasada semana en el teatro Real de Madrid.

El mismo sábado 7 pero en horario matutino en la iglesia de Santa María Reina de los Mártires en la calle Globo de Parque Goya, se ha programado el concierto de la Arrabal Big Band. Por la tarde, a las 17.00 horas, en el centro cívico de la Jota, se podrá escuchar la voz de Greg Papas, un cantante norteamericano como sorpresa en el grupo Clásicos by David del Barrio.

El domingo, día 8, en sesión matutina en el centro cívico Río Ebro en doble pase a las 11.00 y las 13.00 horas estará el espectáculo didáctico familiar e inclusivo con temas de música clásica adaptados al Dixieland, interpretado por la Dixie Rue del Percebe.

Concluirá el domingo 8 en sesión vespertina a las 18.30 horas en la iglesia de Altabás con la actuación de los navarros Aporia, una ecuación de sentimiento, música viajera e improvisación jazzística.

CULTURA SEGURA

"La cultura es segura y todos los conciertos se realizarán con las máximas garantías sanitarias de aforo y horarios exigidas por las medidas covid-19", han subrayado los organizadores.

Para asistir a los conciertos se pueden adquirir las entradas que queden disponibles en la web 'entradas.ibercaja.es' al precio de 3 euros. Todos los conciertos se retransmitirán en streaming, la mayoría de ellos en directo.

En concreto las transmisiones en streaming serán este jueves a las 21.00 horas en diferido; el sábado en directo a las 12.00 horas la actuación de Arrabal Big Band; a las 17.00 horas la de David del Barrio y a las 19.00 horas Swing Machine Orquesta. El domingo se retransmitirán en directo a las 13.00 horas la actuación Suena a Dixie y a las 18.30 horas el concierto de Aporia.