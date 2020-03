Dibujos a las puertas de un cole para acabar con las cacas de perro

La falta de civismo de algunos dueños de perros ha terminado con la paciencia de un grupo de padres y madres de niños escolarizados en el CEIP Monsalud, en el Distrito de Delicias. Desde la semana pasada, de las verjas del centro educativo cuelgan cerca de una decena de dibujos que apelan a la responsabilidad de los propietarios de mascotas para evitar situaciones que, según la AMPA del colegio, se repiten con demasiada frecuencia. “Son niños. Juegan por todo y lo típico, te llevas a casa la caca de perro pegada en la zapatilla”, explican desde la asociación que ha impulsado esta iniciativa.

Todo comenzó tras el hartazgo de padres y madres que veían como sus hijos jugaban en parques y zonas verdes en las que la presencia de excrementos de perro era un verdadero problema. “Subimos por la cuesta Marianela García Villas, y toda esa calle está llena. A las nueve, cuando llevamos a nuestros hijos al colegio, si vas hablando con ellos o caminas un poco despistado no hay manera de esquivarlos”, lamenta la presidenta de la asociación.

En un principio, iba a ser el propio centro el que iba a lanzar la campaña junto a los alumnos, aunque finalmente la AMPA decidió ponerla en marcha antes. “Se habló con el equipo directivo pero por falta de tiempo no podían hacerlo. Empezamos haciendo carteles las mamás de la AMPA y la idea es que los niños los continúen”, explican.

Por el momento lucen colgados alrededor de una decena de carteles plastificados en los que se pueden leer mensajes como: ‘En la calle queremos jugar sin regalitos en la zapatilla llevar’, ‘Nos gustan los perros, las cacas no’ o ‘Este es nuestro camino al cole y nos gusta llevar las zapas limpias’.

Aunque debido al cierre de los centros educativos y al estado de alerta decretado la semana pasada los niños no van al colegio ni salen a la calle, los carteles permanecerán expuestos para apelar al civismo de los ciudadanos. Precisamente, entre las pocas personas que pueden salir a la calle estos días se encuentran quienes tienen que pasear a sus mascotas. “Están plastificados porque ya se hicieron con la idea de que aguantaran la lluvia y fueron sujetados con bridas, aunque no sé si algún gracioso irá y nos los quitará”, comentan desde la AMPA.

Desde la Asociación de Vecinos Bombarda-Monsalud aseguran que el de los excrementos es un problema que no se reduce a esta zona en concreto, sino que se extiende por todo el barrio. “El parque de la Sedetania está lleno. Por la noche se suelen juntar muchos propietarios que los llevan sueltos y no controlan dónde hacen sus necesidades, por lo que no las recogen”, señala Rosa María Díaz, integrante de la entidad vecinal desde el año 1978. Un asunto sobre el que aseguran recibir numerosas quejas por parte de otros vecinos. “Los perros no tienen ninguna culpa, pero sí las personas que los llevan”, añade.

Para Díaz, una de las zonas más afectadas es la de la calle Biarritz y todas las que hay a su alrededor, como Ramón J. Sender o Manuel de Falla. La misma estampa se repite en la plaza José Antonio Labordeta, un lugar de cuyo deterioro ya han advertido los vecinos en varias ocasiones. “Esa está llena. Ya la damos casi por imposible”, comentan desde la asociación sobre esa plaza.

Esta es la primera vez que el CEIP Monsalud lanza una iniciativa de estas características, aunque no es el primer colegio que adopta medidas para tratar de educar a los propietarios irresponsables. Hace un par de años, el colegio Lucien Briet, ubicado en el Picarral, ya recurrió a la colocación de carteles para intentar mantener limpios los aledaños del centro.

También el Ayuntamiento ha puesto en marcha numerosas campañas de concienciación como ‘Verde que te quiero verde. No marrón’, gracias a la cual una pareja de agentes comunitarios recorrió los parques y las plazas del barrio para informar a los dueños de los animales de las consecuencias que tiene no recoger las deposiciones de sus mascotas.