Carlos Larraz: "Si las compañías están habituadas a usar tecnología, esto se hará más llevadero"

¿Cómo se dirige una empresa desde casa, obligado por la crisis del coronavirus?

Principalmente con creatividad e inspiración. Es complicado gestionar determinadas cosas desde casa, donde el contacto físico ayuda mucho. No obstante, creo que en España en este tipo de situaciones la gente tiende a poner lo mejor de cada uno, así que nuestro primer día con todo el mundo en teletrabajo ha sido positivo. Al final, te apoyas en la responsabilidad de tus empleados para con su trabajo.

¿Qué operativa han montado en Funidelia para poder seguir trabajando de la forma más parecida a la habitual?

Básicamente, el teletrabajo es opcional, estando las oficinas habilitadas para que en caso de ser necesario, la gente pueda reunirse puntualmente. Hoy solo había dos personas en la oficina, dentro de la plantilla de 50 empleados. Por ejemplo, el equipo directivo ha tenido una ‘call’ para hablar precisamente de los planes respecto del Covid-19, y mañana tenemos una reunión presencial para hablar de estrategia para el próximo año, y ésta última es muy difícil tenerla ‘online’. Disponemos de herramientas de chat interno y de videollamada, que utilizamos en el día a día, así que en el fondo, creo que un porcentaje muy elevado del trabajo, podemos desempeñarlo en casa.

¿Hasta qué punto puede afectar a la empresa esta situación?

Nuestro sector es el Halloween/carnaval y dependemos de los eventos sociales... y nos hemos librado por los pelos. Ahora mismo nos está afectando drásticamente a las ventas, pero para nosotros, el periodo marzo-septiembre es inferior al 20% de las ventas. Van a ser meses muy duros, pero históricamente, cuando hemos tenido problemas de cualquier índole, es cuando más eficientes hemos sido en general. Así que tendremos que optar por la lectura positiva de la situación, si es que tiene alguna. Dicen los expertos que con el calor, el virus muere... así que cruzamos dedos, porque si después de verano el virus se reactiva, entonces tendremos que hablar en otros términos infinitamente más duros.

¿Cree que tienen las empresas las herramientas necesarias para poder trabajar de esta manera?

Principalmente tiene que ver con un tema cultural de la compañía. Es decir, si las compañías están habituadas a usar la tecnología como herramienta habitual de trabajo, creo que se hará más llevadero. Como digo, la tecnología es nuestro día a día, y por eso creo que no vamos a notar tantísimo esta situación.

¿Qué reclaman empresas como la suya para reducir el impacto económico negativo de esta crisis?

Estamos pendientes de que este martes el Gobierno nos diga a las empresas cuáles son las medidas que van a tomar para que la economía no se hunda (o se hunda lo menos posible). Ayudas a la financiación, aplazamientos, flexibilidad laboral, etc. Nosotros estaremos atentos, y en base a lo que escuchemos, tomaremos decisiones. Después de haber tomado medidas sanitarias, que era la prioridad, urge tomar medidas económicas, porque hay empresas que simplemente no pueden esperar. O son diligentes y acertados en las medidas, o el desastre va a ser de dimensiones desproporcionadas. Qué complicado es ser político en estos momentos, cuando la situación no tiene solución idónea.