Paula Gonzalvo, capitana de yate: "En la náutica diviso un océano azul con muchas oportunidades"

Estudió arquitectura, pero ahora edifica su vida en el mar.

Fue todo una casualidad. Vivía en la costa, pero no la aprovechaba. Terminé la carrera y decidí emprender un viaje abierto, donde el destino no me importaba, sino conocer culturas. Mi idea era viajar a Latinoamérica en barco y ahí es cuando descubrí que había otra forma de vivir la vela, que es a bordo. Lo veía como algo elitista, pero un velero es un hogar.

¿Qué es lo más apasionante de vivir a bordo?

La autosuficiencia. La escala de valores cambia, te vuelves más humilde porque manda el mar. Los días parecen similares, sin embargo, no es así. Te tienes que adaptar, creo que eso es lo que engancha.

¿Así que una experiencia viento en popa y a toda vela?

No, un inconveniente es el espacio reducido. No puedes hacer lo que quieres cuando quieres. Y también es difícil hacer frente a la soledad.

Para usted, ¿qué es navegar?

Libertad, porque desaparecen las normas de tierra y creas nuevas. Aunque el mar mande, tú decides cómo afrontar lo que viene.

Empezó siendo una grumete y ahora ya luce el distintivo de capitana.

Ese cambio fue muy emotivo. Me saqué el título de capitán para trabajar en cubierta. Se empieza por cocinar o limpiar, y más siendo mujer. Aposté totalmente por hacerme capitana, pero no solo de titulación, también de actitud.

¿Dónde hay más igualdad, en el mar o en la tierra?

En el mar veo mucha igualdad, a pesar de que no estén acostumbrados a que haya mujeres en un rol determinante. Le hablan a la persona que tengo al lado, en lugar de a mí. La sorpresa solo es en el primer instante. Además, eso suele suceder más en tierra.

Es usuaria del 'barcostop', ¿en qué consiste?

El término es como ‘autostop’, pero con barcos. Se trata de personas que necesitan a gente en su barco para guardias nocturnas u otros quehaceres diarios. Entonces, aceptan tripulantes por el intercambio de experiencia, trabajo o unos pocos euros. También puede ser totalmente gratuito, de hecho, casi nunca he pagado.

También es bloguera y 'youtuber'. ¡Miles de seguidores han caído en sus redes!

Creo que faltaba que alguien lo contara en español. En inglés y francés es muy común. Allí tienen este modo de vida incorporado, sin embargo, en España no se conoce todavía o no se habla de la vida a bordo.

¿A dónde le guía su brújula?

He buscado travesías más desafiantes hasta que encontré el sextante, el instrumento anterior al GPS. Investigué travesías que lo utilizaran y no había, a pesar de que tan solo hace 30 años que se dejó de utilizar. Al final lo hemos recuperado y creamos una competición de precisión con él, en la que no gana el primero que llega. Ese es mi destino ahora.

¿Así que se puede innovar?

En la náutica diviso un océano azul con muchas oportunidades. Se me ocurren multitud de ideas, aunque es difícil desarrollarlas a la vez. Esa vía de creación se da porque la náutica es tradicional.

¿Qué está creando ahora mismo?

Siento que mi propia aventura. "Creí que era una aventura y en realidad era la vida", dijo en una ocasión el escritor Conrad.

Si echa la vista atrás, ¿qué le aportan sus peripecias?

Puede quedar muy idílico, pero me llevo la seguridad de creer que los sueños se cumplen, a pesar de ser totalmente incierto este estilo de vida.

Aunque sea dudoso, ¿sabe el próximo puerto donde echará el ancla?

En Grecia. Voy a cruzar el canal de Corinto para hacer una formación con gente de allí.

Imagine que mira el futuro con un catalejo, ¿dónde se ve en una década?

Navegando en mi propio velero por el océano Pacífico. Es un lugar que sé que, si voy, me quedaré durante un tiempo.