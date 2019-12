Desaparece un hombre de 75 años y con deterioro cognitivo en Zaragoza

Virgilio Jiménez lleva desaparecido casi 24 horas en Zaragoza, cuando se equivocó al coger el autobús y se desorientó debido al deterioro cognitivo que padece. Tiene 75 años, el pelo blanco, ojos marrones y mide alrededor de 1,60 metros. En el momento de la desaparición llevaba unos vaqueros y un abrigo azul marino.

Según explicó su hijo, Patxi, todos los días acude al centro de día que se encuentra cerca del centro de especialidades Pedro Remacha. Va con tres euros, el carné de identidad, la tarjeta de autobús y el móvil. "Sobre las 12.30 llama siempre a mi madre para que lo vaya a recoger y vuelven andando o en la línea 39", afirma Patxi. Sin embargo, este sábado Viriglio decidió volver solo a casa. "Llamó a mi madre diciendo que estaba cansado y que ya iba en el autobús", cuenta. Pero nunca llegó a la parada.

Pudieron ponerse en contacto con él y les dijo que estaba en la calle San Jorge, seguramente se equivocó de parada y cogió el 39 que hacía el recorrido inverso. "Mi hermana fue hasta allí, pero no lo encontraron. Así que interpuso directamente la denuncia", puntualiza Patxi. Alrededor de las 16.00 perdieron la comunicación con él, puesto que el "móvil se debió de quedar sin batería". "Debido al deterioro cognitivo, se pone muy nervioso y cuando lo llamas o no te lo coge o te dice, todo está bien y cuelga", explica su hijo.

"Junto a un grupo de amigos he estado recorriendo la ciudad buena parte de la noche, también he acudido a todos los lugares que mi padre a los que mi padre suele ir, pero no ha habido suerte", detalla. Tampoco está teniendo resultados con las autoridades competentes: "Me dicen que hasta el lunes un juez no puede autorizar la triangulación del móvil para saber dónde se encontraba la última vez. Tampoco hay nadie hasta el lunes en Auzsa que pueda comprobar cuál fue el último autobús que cogió y en qué dirección".