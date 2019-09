PP y Cs acusan al anterior Gobierno de ZEC de hacer "trampas" en el Imefez

La directora del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (Imefez), Rosa Plantagenet, ha justificado el recorte de 11 cursos de formación (14 según la oposición) en una cuestión legal para acabar con las "trampas" en la contratación del personal del anterior Gobierno de ZEC.

En una comparecencia ante la Comisión de Presidencia, Hacienda, Interior, Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento, la responsable del Imefez ha insistido en que no es una reducción, sino una "reorganización" de cursos ante la "alerta" de que se pudieran estar alargando las contrataciones laborales.

Ha considerado que dicho alargamiento era la hoja de ruta de ZEC para convertir a los trabajadores fijos discontinuos en indefinidos no fijos después de un recurso a los tribunales, utilizada por el 66 por ciento de la actual plantilla y, según Plantagenet, contraria a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.

"No podría mirar a los ojos a los parados si mantuviera esos 11 cursos solo para alargar los periodos de contratación de los docentes", ha expresado la directora del Imefez, quien ha añadido que, además, los cursos suprimidos no eran determinantes para mejorar la empleabilidad. Por tanto, no iba a firmar ninguna "trampa" ni "entrada por la gatera", ha reiterado Plantagenet, quien ha avisado de que habrá más reorganizaciones.

La responsable de la entidad municipal que gestiona la formación para el empleo, del PP, ha recibido el respaldo de la consejera de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, quien ha alabado su labor por diagnosticar "en tiempo récord" un problema que pone en riesgo el propio Imefez ante la posibilidad de tener que asumir una plantilla "sobredimensionada".

El concejal proponente, el socialista Luis Miguel García de Vinuesa, ha afeado el recorte después de que el pasado mandato se aprobara por unanimidad una moción de CHA para reforzar los cursos del Imefez y que haya optado por esta decisión en lugar de buscar otra fórmula jurídica para la contratación.

Desde ZEC, Alberto Cubero ha criticado que "ya antes de la auditoría ha empezado con la tijera" y ha exigido a Plantagenet que pida disculpas a los trabajadores del Imefez, a quienes ha hecho acusaciones "muy graves", como utilizar "gateras" o hacer "trampas" para acceder a sus empleos.

Ha aseverado que el Imefez tiene las cuentas saneadas y que no hay motivos económicos para el recorte, ya que el material está ya comprado y solo habría que pagar lo relativo a las horas lectivas, que ha cifrado en unos 3.000 o 4.000 euros.

"¿Usted cree que merece la pena por 4.000 cochinos euros?", ha remachado después de informar de que entre el 60 y el 70 por ciento de los alumnos de estos cursos encuentran un empleo.

Amparo Bella, de Podemos, ha denunciado una "caza de brujas" por parte de la directora del Imefez, que ha reducido los cursos "sin consultar a nadie" y ello imposibilita a sus usuarios encontrar un empleo digno.

En cuanto al portavoz de Vox, Julio Calvo, una vez más ha resaltado que las políticas activas de empleo son una competencia "claramente impropia" y ha defendido una reducción estructural del gasto que comience precisamente por ahí.