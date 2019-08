Detenido por romper la pierna de una patada a una vecina de Caspe

La Guardia Civil detuvo este viernes en Caspe a un joven de 23 años como presunto autor de un delito de lesiones graves cometido este jueves y del que fue víctima una vecina a la que no conocía de nada. Según explicaron fuentes de la Comandancia de Zaragoza, hacia las 19.30 del citado día una mujer de 59 años paseaba por la céntrica calle Coso de la localidad bajoaragonesa cuando, sin motivo aparente, recibió una fuerte patada del ahora investigado.

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió la rotura de una pierna y, tras ser auxiliada por varios vecinos, fue trasladada al hospital de Alcañiz, donde a última hora de la tarde permanecía ingresada a la espera de ser intervenida quirúrgicamente.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes del puesto del Instituto Armado iniciaron una investigación tendente a identificar al autor de la agresión. Las pesquisas llevaron hasta el joven ahora detenido, que fue localizado por la tarde en Caspe, donde reside.

De acuerdo con la Guardia Civil, el sospechoso, al que se le imputa un delito de lesiones graves, tiene varios antecedentes policiales. El investigado ha pasado la noche en los calabozos y a lo largo del día de hoy será puesto a disposición del juez de guardia, que le tomará declaración sobre los hechos que se le atribuyen.

"Desde el Ayuntamiento condenamos cualquier tipo de agresión", afirmó Pilar Mustieles, alcaldesa de Caspe, en declaraciones al periódico La Comarca. "Lo importante es no generalizar y darnos cuenta de que es un caso aislado que no ha sucedido nunca antes, y que esperamos que no se repita", añadió la responsable municipal.