Conductor zaragozano circula en dirección contraria...y estaciona su vehículo en frente del cuartel de la policía local

"Si bebes, no conduzcas", "Si viajas, no distraigas", "Si circulas en dirección contraria, no aparques en la misma puerta del cuartel de la Policía Local". Este último mensaje le habría servido de gran ayuda al conductor zaragozano que la mañana del 24 de julio, no contento con circular al contrario de la vía, estacionó su coche a la salida de un cuartel de la policía local.

El cuerpo de motoristas procedió a corregir la infracción. Los agentes se sirvieron de las redes sociales para hacerse eco de que esta clase de comportamientos no son cívicos y dejaron en manos de los twitteros el correctivo para este individuo.

No darían ud crédito, a lo visto @policiazaragoza — Arturo Nira. (@Arturo3365) July 24, 2019

Con un par, si señor — Amelia (@ameli1612) July 24, 2019