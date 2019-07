Ricla apura sus fiestas con actividades por el día de la mujer

Las fiestas en honor de Santa María Magdalena en Ricla llegan este martes a su última jornada con la conmemoración del día de la mujer como punto central, algo establecido desde 1985. Desde primera hora de la mañana, cuadrillas de amigas salían a las calles y cogían sitio en las terrazas de los bares para echar el almuerzo. Como es el caso de María José Zaragoza, que se preparaban para servirse unas judías blancas. "Somos de cada día hacer una cosa, desde el chupinazo hasta hoy. Estaremos ocho, porque muchos están trabajando", reconocía mientras en la mesa se dispensaban unos tomates y guindillas.

Entre los actos de la jornada había una chocolatada, donde parte de la comisión de fiestas se encargaba de repartir las raciones. "Se reparten unas 250 raciones, primero para las mujeres y luego para todo el mundo", explica Rosana Casas, responsable de la organización. Asimismo recuerda que "las mujeres salen todo el día, porque de normal los días de antes se encargan de preparar la casa. Así hoy tienen charanga, comida, bingo…".

Coincidiendo con el chocolate, el encierro infantil toma la plaza Aragón. Delante de los carretones van jóvenes de todas las edades, desde los más pequeños a los más grandes. Es el caso de Alberto, que con tres años se agarra a la mano de su abuela Julia para ir detrás de los astados de cartón. "En casa tiene todos los complementos, es que le viene de familia", reconoce ella. Es el mismo caso de Jesús Álvarez, de 7, que comandaba un morlaco en miniatura.

Entre todos ellos, una de las más avezadas era Ana Mª Ambite, que no perdía de vista a los toros simulados. "Me encanta torear y los toros, voy a los encierros y a todo lo taurino. Siempre me ha gustado", recalcaba.

Después de la comida para las mujeres hay previsto un 'Grand Prix', un particular 'Got Talent', cena popular y fuegos artificiales.