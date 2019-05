La Unidad Verde recoge a un erizo desorientado en Zaragoza

Los agentes de la Guardia Civil de Medio Ambiente de Zaragoza han entregado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre a un erizo, concretamente a un ejemplar de erizo europeo. Una pareja se lo ha encontrado este viernes por la mañana en la calle Bolonia de la capital aragonesa y han avisado a la Unidad Verde para que fueran a recogerlo. Mientras tanto, estos ciudadanos lo han tenido en su casa para ponerlo a salvo.

Desde la Unidad Verde afirman que el erizo está ahora mismo en el Centro de Recuperación para que lo revisen, lo desparasiten y si es necesario, lo curen. Tras ello será liberado por las zonas que estos pequeños mamíferos suelen frecuentar. Según recuerda un agente "los erizos son muy frecuentes en las zonas verdes, lo que pasa es que son nocturnos y la gente los ve menos, pero hay muchos incluso por los parques". Además, alega que mucha gente quiere quedárselos para tenerlos como mascota, pero "tienen que estar en libertad y ser silvestres". Estos pequeños animales pueden desorientarse y aparecer de día en una zona que no es la habitual.

En la cuenta de Twitter de la Unidad Verde han lanzado un mensaje para agradecer su labor a la pareja que ha recogido el erizo y para recordar que si no existe peligro para él, no hay que recogerlo. "Que no lo toquen, porque además pueden tener crías. Que lo recojan y avisen solo si está en la calzada, en una zona que no es la suya", advierten desde la Guardia Civil.

