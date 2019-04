Una jota en el aeropuerto de Zaragoza se hace viral y sorprende en redes sociales

Este miércoles el aeropuerto de Zaragoza ha retumbado a ritmo de jota. En la actuación estaban implicados curas falsos, un comandante, azafatas y hasta un equipo de limpieza que iba pasando el mocho... El Teatro Lírico de la capital aragonesa fue el encargado de entonar la canción, que hizo que los más curiosos que pasaban por allí se acercaran a grabar y disfrutar del folclore.

El vídeo, que se ha hecho viral en cuestión de minutos, ha sido compartido en las redes sociales por varios usuarios, que se han mostrado sorprendidos al desconocer que se trataba de una actuación de un grupo de teatro local. Algunos incluso comentaban que podría tratarse del aeropuerto de Barcelona, sin saber que la grabación estaba realmente ambientada en su ciudad.

Después de la incógnita que ha mantenido en vilo a numerosos usuarios de redes sociales, fuentes de la Delegación de Gobierno han confirmado la autoría de este vídeo. Se trata de una grabación de Aragón Televisión autorizada con motivo de la Semana Santa, fechas en las que hay más afluencia turística en el aeropuerto, para el programa 'Lo tuyo es puro teatro'. Según fuentes de la cadena, la grabación se emitirá el próximo mes de mayo.

Irene Bartolomé, presidenta del Teatro Lírico de Zaragoza: "No me esperaba esta respuesta. Estamos alucinados"



Irene Bartolomé es la presidenta del Teatro Lírico de Zaragoza, que lleva 30 años dedicado a la zarzuela en la capital aragonesa. Han recibido muchos aplausos en el escenario, pero nada parecido a lo de este miércoles, cuando un vídeo grabado horas antes en el Aeropuerto de Zaragoza protagonizado por la agrupación musical les ha lanzado a la fama viral. Se trata de un 'flash mob', una actuación sorpresa, en la que estos cantantes, disfrazados de personal del aeropuerto, azafatas (el caso de Irene), limpiadoras, pilotos, viajeros con maletas y hasta un cura, interpretan ante el pasmo de los verdaderos viajeros la conocida jota de 'La Dolores'.

La acción formará parte del programa de Aragón TV 'Lo tuyo es puro teatro', que se emitirá el próximo 1 de mayo. "Nos pareció una idea estupenda, ¡a la aventura!", cuenta Irene. "Siempre estamos en los escenarios y participar en algo así nos pareció divertido. Y lo ha sido", cuenta, a la vez que se confiesa desbordada. "No me esperaba esta respuesta, estamos alucinados, no paramos de recibir mensajes, llamadas, hasta me han reconocido profesores de cuando mis hijos eran pequeños", dice. "Aunque el vídeo es un poco 'spoiler'", admite Irene, piensa que servirá para promocionar el programa. Pero también al Teatro Lírico de Zaragoza: "Cuando han anunciado por megafonía quiénes éramos, han empezado a llegar comentarios a nuestra página de Facebook". "También hay gente que se ha emocionado, particularmente gente que justo se tenía que ir de Aragón, y lo ha hecho llorando, emocionados por esta jota".

El Coro del Ejército ruso que cantó la jota de 'La Dolores'

El coro del Ejército ruso sorprendió en noviembre de 2016 a sus seguidores con una curiosa interpretación en Youtube de la jota de 'La Dolores', de la mano del solista Vladislav Golikov. Esta versión, de la obra de Bretón, se produjo por la influencia que tuvo la jota en el compositor Mijaíl Glinka durante el tiempo que estuvo en España. Esta época le sirvió para crear su obra 'La jota aragonesa. Recuerdos de Castilla'. Además, estas nuevas ideas de Glinka fueron plasmadas en 'Las oberturas españolas'.

Por desgracia, estos militares muy queridos en tierras aragonesas por su interpretación de la jota murieron al poco tiempo en un accidente de avión cuando el Tu-154 desapareció sobre las aguas del mar Negro, con 92 personas a bordo, cuando se dirigía hacia Siria. Entre ellos viajaban miembros del Coro del Ejército Rojo, reconocidos mundialmente y muy queridos en tierras aragonesas por su interpretación de la jota 'La Dolores'.