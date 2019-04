Y el bombo conquistó Zaragoza

Cientos de personas se agolparán la noche de este lunes a las puertas de la iglesia de San Gil para ver la salida de las Siete Palabras. Se contarán por miles los espectadores que el próximo Viernes Santo sigan a la cofradía por las calles de Zaragoza. Sus hermanos no quieren pasar por alto una fecha redonda y es que este 2019 se cumple medio siglo desde que la hermandad fundada por mosén Francisco Izquierdo Molíns introdujera los bombos en Zaragoza.

Fue el 27 de marzo de 1970 cuando, por primera vez, las Siete Palabras (conocida desde los años 40 como ‘la cofradía de los tambores’), procesionó con tres bombos calandinos a orillas del Ebro. Estos tres bombos acompañaron a los 130 tambores y 20 timbales de la sección de instrumentos y fueron fabricados por el renombrado artesano de Calanda Tomás Gascón, íntimo de Luis Buñuel.

Luis Antonio Castañer Barbod, José Estanislao Pérez de Mezquía Tejero y Luis Fernando Gómez Gascón fueron quienes empuñaron las mazas, y a ellos se unió en el Santo Entierro de 1970 Javier Rodríguez Catalán, “que, a sus 66 años, este 2019 cumplirá medio siglo ininterrumpido tocando el bombo”, reseña Pedro Luis Ferrer en el último número de la revista de la Junta Coordinadora. “Ingresé en 1969 en la cofradía cuando tenía 17 años, y en mi primera Semana Santa toqué el timbal. Al año siguiente, ya toqué uno de los tres primeros bombos y desde entonces no he dejado de hacerlo. Van a ser cincuenta años seguidos y no tengo previsto dejarlo de momento”, señala Rodríguez Catalán.

Cuentan que aquellos primeros bombos pesaban muchísimo, que las mazas eran enormes y que se tardó tres o cuatro años en llevarlos planos y horizontales, pues en origen se portaban con dificultad en la diagonal de la cintura. Después de que las Siete Palabras –con Mariano Bíu como hermano mayor– fuera la pionera en ‘importar’ los bombos, otras cofradías fueron poco a poco imitando el ejemplo. Mención aparte merece también Luis Antonio Castañer Barbod, hijo de fundador de la cofradía, que tocó en 1970 el bombo número 1 de las Siete Palabras y siguió golpeándolo 32 años más hasta que en 2002 pasó a empujar el paso de la Quinta Palabra.

Por cierto, si de aniversarios redondos se trata, los cofrades de capirote verde también pueden brindar este año por los 75 años de la aparición del timbal en las procesiones zaragozanas, que también causaron sensación en su día, allá por 1945.

Tres fechas históricas

Pedro Luis Ferrer apunta que “para la historia de la Semana Santa de Zaragoza quedan tres viernes santos imborrables: el 22 de marzo de 1940, primera procesión de las Siete Palabras, con 12 tambores y una corneta; el 30 de marzo de 1945, con la aparición de los dos primeros timbales; y el 27 de marzo de 1970, con la irrupción de los tres primeros bombos”.

El Viernes Santo de este año será multitudinario, dado que la cofradía procesionará nada menos que 398 instrumentos. Pero la cita de esta noche no se queda atrás pues en el viacrucis de las Siete Palabras participarán casi 600 hermanos, batiendo todos los registros de una procesión que llevará la peana del Cristo por Don Jaime I, Dormer, la plaza de la Seo y Méndez Núñez, antes de recogerse en Santa Isabel veinte minutos después de la medianoche.