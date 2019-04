La oposición obliga a restituir en 15 días el nombre del pabellón Príncipe Felipe

El gobierno de ZEC deberá repintar en el plazo de quince días la fachada del pabellón Príncipe Felipe para restituir el nombre que se borró en 2015 por orden del alcalde, Pedro Santisteve, en la que fue su primera decisión de calado al frente del Ayuntamiento de la capital aragonesa. Así lo aprobó este lunes el consejo de administración extraordinario de Zaragoza Deporte que, a petición del PP y con el respaldo de PSOE y Ciudadanos, ordenó al gerente esta sociedad municipal que inicie los trámites de urgencia para llevar a cabo los trabajos en el polideportivo.

La decisión de los grupos de la oposición –salvo CHA, que no acudió a la reunión– viene avalada por el fallo del Tribunal Supremo del pasado mes de diciembre en el que confirmaba que la decisión de Santisteve no se ajustaba a derecho, tal y como ya habían dictado el TSJA y el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza. El Alto Tribunal concedió cuatro meses para restituir el nombre oficial del pabellón, plazo que expira ahora. De ahí que el PP, que llevó a los tribunales este conflicto hace cuatro años, haya reclamado una resolución "urgente" que debería materializarse antes de quince días.

El concejal popular Ángel Lorén advirtió tras el consejo de administración que ese plazo es "más que suficiente" y que, de no cumplirse, el gobierno de ZEC podría incurrir en "desacato". "La sentencia es de obligado cumplimiento y no es evitable. El no cumplirla es desacato y el PP está dispuesto a llegar hasta el final porque este debate lleva a más crispación y no se soluciona incumpliendo la ley, que genera aún más problemas", recordó.

Lorén le recordó al alcalde que el Ayuntamiento de Zaragoza "no es una finca de Galapagar y tiene que atender los mandatos judiciales". Además, le apuntó que con un equipo de gobierno en minoría "no debería tener las actitudes que ha tenido".

Tres varapalos judiciales

Poco después de tomar posesión, el alcalde Pedro Santisteve decidió rebautizar el pabellón Príncipe Felipe con el nombre de José Luis Abós, exentrenador del Basket Zaragoza fallecido en octubre de 2014. Lo hizo como decisión del gobierno municipal, pero la oposición siempre defendió que debía ser el pleno el que refrendase esta decisión.

Tras la denuncia del PP, el juez paró los trabajos de repintado en apenas unas horas de manera cautelar hasta que hubiera sentencia al respecto. Esta llegó en septiembre de 2016, cuando el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza confirmó que la potestad del cambio de nombre recaía en el pleno y no en el gobierno. ZEC acudió al TSJA, pero tampoco aquí consiguió el apoyo judicial, ya que el tribunal aragonés desestimó la apelación en marzo del año pasado.

No se conformó el alcalde, y Santisteve decidió apurar la última baza que le quedaba, el Supremo. Sin embargo, el Alto Tribunal tampoco dio validez a la postura de ZEC, rechazó el recurso de casación el pasado mes de diciembre y dio un plazo de cuatro meses para repintar la fachada.