En busca de apoyo para sobrevivir al éxito turístico

La realidad de Anento tiene dos caras. Entre semana, la que ofrece cualquier municipio del medio rural: pocos vecinos en la calle. Pero esto cambia los fines de semana o días festivos, cuando decenas de visitantes recorren su casco urbano, su castillo o el famoso Aguallueve. Y esto conlleva problemas en la gestión municipal.

"Tenemos los mismos ingresos, pero se han multiplicado los gastos. Los vecinos hemos dado el paso difícil, que era recuperar el pueblo, pero la administración tiene que apoyarnos, porque si no podemos morir de éxito", explicó este miércoles el alcalde, Enrique Cartiel, tras una reunión en la localidad con el Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza y la comarca de Campo de Daroca. La realidad es que la oficina local de turismo ha pasado de registrar 2.366 visitantes en 2014 a 21.552 en 2018. En este aumento influyó su incorporación a la red de los Pueblos más Bonitos de España en 2015.

"Nuestra prioridad es mantener lo que la gente disfruta", esgrimió Cartiel: "No hay infraestructuras suficientes, como restaurantes". Reconoció que sobre la mesa se ha planteado un convenio para que el Ayuntamiento reciba ayuda para "la oficina de turismo y llegar a más cosas". Así, el regidor, agradeciendo el apoyo de los fondos de DPZ y programas Leader, asumió: "Hay proyectos en los que tienes que adelantar dinero, y no lo tienes si no es con ayuda de la administración".

José Luis Soro, consejero de Turismo de la DGA, señaló que "Anento es un ejemplo de repoblación, de recuperación del patrimonio como motor de desarrollo económico y social y del turismo como vertebrador". Sin embargo, alertó de que la afluencia de visitantes "ha crecido exponencialmente, se ha multiplicado por 10". En este sentido, defendió: "No podemos dejar que siga creciendo el número de turistas sin dar un buen servicio de infraestructuras y garantizar que el crecimiento sea sostenible". Abogó porque el convenio dé "más apoyo en infraestructuras y gasto corriente". Así, se ha valorado ampliar el calendario de apertura de la oficina de turismo y habilitar unos baños públicos.

Respecto a la concentración contra la despoblación convocada hace unos días en Daroca, Soro dijo que fue una cita "muy necesaria". Y recordó que desde su Departamento se ha puesto en marcha la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación y se creó el fondo de cohesión territorial.