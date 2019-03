Empieza a funcionar la bolsa de 143 secretarios interinos de la DPZ que cubrirá vacantes en pueblos

La falta de secretarios e interventores preocupa a muchos ayuntamientos zaragozanos. Para garantizar la prestación de este servicio, y que no se paralice la gestión municipal, la DPZ ha puesto en marcha una bolsa de trabajo para cubrir bajas temporales y vacantes de forma interina, complementaria a la que impulsa el Gobierno de Aragón, y que cuenta con 143 inscritos. A este proceso se apuntaron 242 profesionales, entre los que se llevó a cabo un proceso público de selección (concurso-oposición) para establecer el orden de los aspirantes.

"La creación de una bolsa de interinos fue un compromiso que adquirí en el Foro de Alcaldes que se celebró el 20 de abril del año pasado –destacó el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero–. Los secretarios-interventores son una figura fundamental para el funcionamiento de los ayuntamientos, sobre todo de los más pequeños, por eso para nosotros era prioritario dar una solución al problema que se les presenta a muchos municipios cuando no tienen un funcionario que pueda cubrir las bajas o las vacantes que se van produciendo". Ahora mismo, en torno a cuatro de cada diez plazas está ocupada por interinos.

Sánchez Quero recordó que "la razón de ser de las diputaciones provinciales es prestar asistencia y cooperación a los ayuntamientos". "No se me ocurre mejor ejemplo de esa función que ayudarles a resolver el problema de la falta de secretarios-interventores", insistió el presidente.

Para crear la bolsa de interinos, la Diputación de Zaragoza lanzó una convocatoria pública que va a permitir que los municipios que tengan vacante el puesto puedan proponer un candidato interino al Gobierno de Aragón –que es quien tiene la competencia para nombrarlos–. "De esta forma, se garantiza que en el nombramiento se respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", dijo.

El proceso selectivo se desarrolló por el sistema de concurso-oposición. Los candidatos tuvieron que superar un examen tipo test a cuya puntuación se añadió la correspondiente a la fase de concurso (que incluyó la valoración, entre otros méritos, de la formación y de la experiencia). Concluido el proceso, se aprobó la bolsa de secretarios-interventores interinos de la Diputación de Zaragoza con un orden de preferencia establecido en función de la puntuación obtenida por cada aspirante.

La bolsa se ha publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia y los ayuntamientos ya pueden solicitar el nombramiento de un interino, "pero siempre tienen que cumplir una serie de requisitos dirigidos a garantizar la imparcialidad del proceso", adelantó Sánchez Quero. De esta forma, los consistorios tienen que garantizar que la vacante no ha podido cubrirse con un funcionario con habilitación de carácter nacional, que no han pedido un candidato a la bolsa del Gobierno de Aragón o, en caso de que sí lo hayan hecho, que no haya ninguno disponible, y que se comprometen a aceptar el candidato que les proponga la Diputación de Zaragoza atendiendo al orden de prioridad de la bolsa.