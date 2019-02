Santisteve propone una renta básica universal e incondicionada para combatir la despoblación

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha señalado que el problema de la despoblación requiere una reflexión, se tiene que abordar también desde el ámbito urbano, y se ha mostrado partidario de que se plantee seriamente "una renta básica universal, una renta básica incondicionada porque eso permitiría a la gente vivir donde quisiera, siempre y cuando tuviera acceso a unos servicios mínimos".

Santisteve ha expuesto que "hay muchos pueblos que tienen su cabecera de comarca a diez o quince minutos. Muchas veces el problema no es la distancias, el problema es que no se pueda vivir en cualquier sitio si no existe acceso a los servicios".

"Eso se consigue asegurando la subsistencia, disponiendo de un techo y una manutención y se lograría con la renta básica: la gente viviría donde quisiera y no tendría por qué ser necesariamente en las ciudades".