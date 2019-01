Los vecinos de la avenida de Cataluña esperan que se liciten nuevas obras de reforma en febrero

La historia de la remodelación de la avenida de Cataluña parece el cuento de nunca acabar. En 2010 comenzó la lucha para que el Ministerio de Fomento cediera el vial al Ayuntamiento de Zaragoza y, desde entonces, solo se ha llevado a cabo una actuación de reforma. Ahora, los vecinos esperan que el mes de febrero llegue acompañado de buenas noticias y que el consistorio saque a licitación nuevos trabajos en la avenida. Unas obras que ya llegan con unos meses de retraso y que, de no sacarse a concurso en las próximas semanas, podrían significar hasta dos años más de demora, según Jesús Fon, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Ríos de Aragón y Avenida de Cataluña.

“Estamos preocupados, no tanto por los presupuestos sino por el retraso”, explica Fon. Según el miembro del colectivo vecinal, a finales de 2018 deberían haber salido a concurso las actuaciones de varios tramos de la avenida, pero esto no ocurrió. No obstante, hace unas semanas, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve y el consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, anunciaron que las licitaciones comenzarán a publicarse en febrero. “Nos han hecho una promesa a cargo del presupuesto de 2018”, apunta Fon, que cree que aún en el mejor de los casos, es decir, si las licitaciones salen en febrero, tardarán “como mínimo” seis meses en ver alguna máquina trabajando en la zona. “Se les ha ido el tiempo”, lamenta.

La reforma de la avenida Cataluña es una demanda vecinal que se remonta casi una década en el tiempo. Los trabajos de mantenimiento que se han realizado en la vía y su entorno han sido casi inexistentes y los residentes sienten que viven en “un agujero” entre el barrio de Santa Isabel y Zaragoza, a escasos ocho minutos en coche de la plaza del Pilar. La remodelación de esta carretera tan concurrida supondría, según Fon, la revitalización de esta zona de la ciudad. De hecho, están proyectados varios bloques de viviendas que se traducirían en la llegada de nuevos vecinos, lo que significaría una gran oportunidad de desarrollo. “Si no hay vecinos no hay servicios. Si vienen puede haber nuevos equipamientos, comercios, iniciativas privadas… y no el descampado que ahora mismo es”, comenta el vicepresidente.