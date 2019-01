Cervera de la Cañada: la precisión a la hora de dar con la Tecla adecuada

La vid es vida en Cervera de la Cañada, el cultivo primigenio de un municipio que cuenta con la Bodega San Gregorio (cooperativa) como gran referencia económica, y exhibe con orgullo la calidad de sus vinos, reconocida en 22 países de todo el mundo. También hay algo de almendra, cereal y trigo, pero son secundarios en el impacto económico local. Aunque hay menos de 300 habitantes censados, la actividad de esta bodega engloba a cinco pueblos de las inmediaciones; los servicios básicos de Cervera están cubiertos, incluyendo médico, farmacia, panaderías (hay dos), tienda y un colegio con 20 chavales entre los tres y los doce años.

Alejandro Aganzo es el gerente de la Bodega San Gregorio. "Nacimos en 1965 con la agrupación de una treintena de agricultores; la cooperativa era la fórmula societaria habitual de aquél entonces. La exportación, que constituye nuestro actual sustento principal, comenzó en 1997 y actualmente alcanza el 85% de la producción vinícola de Bodega San Gregorio. Producimos casi un millón de botellas". Cuenta con 700 hectáreas de cultivo en el entorno de Cervera, circundando la Sierra de Armantes.

San Gregorio usa las mejores uvas de los valles del Ribota y el Manubles. "La garnacha vieja de secano –explica Alejandro– es la variedad autóctona en la D. O. Calatayud, la que reivindicamos en todos nuestros embotellados; sobre la marcha hacemos ‘coupages’ con cabernet, merlot, tempranillo, syrah, algo de mazuela y en blanco, macabeo o viura. Trabajamos con marca propias como Armantes, desde el blanco joven al reserva, y Tres Ojos en garnacha y tempranillo, aunque hacemos embotellados para terceros, sobre todo con marcas blancas de supermercados. Hemos ganado premios en el extranjero, aunque también estamos buen considerados en las guías nacionales. A mí, no obstante, me gusta decir que nuestro gran valor son las 85 familias de esta gran familia, 85 proyectos de vida, de esperanzas y madrugones. Son los que han apostado por esto, recogiendo el conocimiento de las anteriores generaciones; además, la base social está bastante rejuvenecida, hay futuro. En la D.O. somos de las bodegas más antiguas, y los segundos en producción de uva con más de 2 millones de kilos".

El día a día del pueblo