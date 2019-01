Un joven admite que abusó sexualmente de dos menores

Sin embargo, el reconocimiento de los hechos que hizo el acusado, identificado como Thierno A. D., permitió que el ministerio público rebajara la pena y las partes pudieron llegar a un acuerdo.

Además, la defensa, ejercida por el abogado Carlos Ibáñez Fandos, explicó que este martes ante compareció en la Audiencia un testigo "clave" que demostró que no se había producido una detención ilegal, por lo que el ministerio público retiró la acusación.

El joven aceptó dos años de cárcel y el pago de 600 euros para reparar el daño causado a las víctimas. Como ya ha comenzado a abonar parte de esta cantidad, la Fiscalía aplicó además la circunstancia atenuante de reparación del daño para llegar a un acuerdo con la defensa.

El acusado no tiene antecedentes, por lo que su abogado solicitó que le fuera suspendida la pena y el tribunal accedió. El joven no entrará en prisión con la condición de que no vuelva a delinquir en los próximos dos años y de que complete el pago de la responsabilidad civil. Este martes, a la vista oral tan solo acudió una de las víctimas de los abusos, aunque las dos estaban citadas a declarar como testigos.