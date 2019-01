Rueda de Jalón y los Ojos de Pontil: un amor sólido

El galeno retirado Luis Royo es el presidente y socio fundador de la Asociación por la Defensa del Medioambiente Ojos de Pontil, institución fundada hace 18 años en Rueda de Jalón, que en combinación con el ayuntamiento trabaja por el cuidado del tesoro natural que da nombre al colectivo; se trata de un fantástico humedal, amenazado de muerte a principios de milenio y que hoy exhibe orgulloso 10 hectáreas de rescate. Todo, explica Luis, gracias al esfuerzo y entusiasmo de los vecinos, y eso que desde que se convirtió en espacio protegido, el uso de las aguas de Ojos de Pontil para temas domésticos quedó atrás. No así el riego, ya que el caudal que emerge del suelo de los humedales se canaliza por dos acequias hacia el Jalón.

Luis no es del pueblo, pero lleva 35 años en Rueda. "Vine de médico rural, de aquellos de antes –ríe– y eché raíces, quería un poco de estabilidad para mis hijos; aquí me jubilé. La Asociación nació en 2001 como respuesta a las intenciones de una empresa que quería poner una planta de cogeneración de purines, que iba a generar una catástrofe medioambiental en el término y, sobre todo, en el humedal; el pueblo se movilizó y de aquél entusiasmo tomó forma el colectivo".

Hoy en día, sus 267 socios están comprometidos principalmente en el cuidado del paraje de sus entretelas. "Los Ojos de Pontil –apunta Luis– presentaban un aspecto lamentable cuando empezamos. Hemos conseguido recuperarlo parcialmente, porque el paraje resultó ser mucho más extenso de lo que se pensaba, y seguimos trabajando año a año para mejorarlo y cuidarlo. Ahora están a la vista y limpios muchos de los ojos y manantiales, hay un camino de madera para los visitantes con discapacidades, carteles explicativos… cuando se conoce el lugar, los visitantes se sorprenden mucho de que no sea más conocido, porque es un paseo fantástico para venir en familia o en grupo. Además, se ha dispuesto un espacio en la entrada para poder comer y reposar; todo con un mínimo de conciencia y cuidado, para que el trabajo de recuperación no se vea afectado. No cobramos nada por entrar".

Implicarse de verdad