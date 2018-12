Marta Sola Aguilera: "Estamos contra el fraude, somos una generación muy solidaria"

Me hizo mucha ilusión recibir el premio de la Agencia Tributaria, además, era la primera vez que iba a Madrid. Me sentí importante.

"Sr. Defraudador...", así empezaba su carta premiada. Pero, ¿seguro que ya tiene claro qué es un defraudador?

Sí. Una persona que no cumple con sus obligaciones tributarias y, por lo tanto, no contribuye a que todos podamos tener las mismas oportunidades en educación, sanidad, jubilaciones...

Igual va usted para inspectora de Hacienda…

No se me había pasado por la cabeza. Me llama mucho la atención ser policía. Pero lo que de verdad me gustaría es ser cantante de musicales, ¡ese es mi sueño! Me gusta mucho el cine, también hago teatro en el instituto y, sobre todo, me encanta cantar.

En su carta pone como ejemplo los valores de su abuelo Matías: "trabajador, honesto, austero y un poco cascarrabias…".

Cuando me contaron de qué iba la redacción, el concurso, enseguida pensé en él. Mis padres siempre me lo han puesto como ejemplo de persona honrada que nunca ha engañado a nadie.

También dice que sus padres le hablan mucho de lo importante que es el esfuerzo.

Me dicen que nunca me rinda; que si las cosas las haces con interés y esfuerzo siempre tienen su recompensa.

¿Y qué le han dicho sus compañeros de instituto?

Pues –risas–, se preguntan por qué siempre lo tengo que hacer todo tan bien.

¿Y qué le diría usted a Shakira? La estrella del pop está acusada de defraudar más de 14 millones de euros al fisco.

Le diría que tiene de todo y que no le hace falta defraudar. Pienso que estas personas lo hacen más por avaricia y por querer más y más. Y eso, además de a ellos, nos perjudica a todos.

Háblenos de su generación. ¿Cómo ve a los adolescentes?

Creo que nos esforzamos mucho. Por supuesto, hay de todo, pero en mi entorno somos muy trabajadores, la verdad. Estamos mentalizados contra el fraude, somos una generación muy solidaria.

Entonces… ¿por qué los ‘pintan’ tan difíciles, tan problemáticos?

Precisamente, hablamos de esto, hace poco, en una tutoría del instituto. Los adolescentes no somos tan problemáticos, lo que pasa es que los adultos nos echan la culpa de sus problemas. Y, como somos menores, no respondemos a sus críticas. Tenemos pocas oportunidades de defendernos, de hablar, de expresarnos. Sinceramente, no se nos toma muy en serio.

¿Por ejemplo...?

¿Por qué siempre tiene que tener razón el profesor solo por ser el adulto?

¿Les preocupa el acoso escolar?

Estamos muy concienciados y, cuando surgen problemas, los solucionamos hablando. A mí, me vino muy bien el cambio al instituto, aunque me daba algo de miedo, porque lo pasé muy mal en el colegio: hubo una persona que no tuvo suerte, que pasó por una etapa de su vida muy mala y volcó toda su ira en mí. Pero lo he superado.

¿Y la igualdad de género?

Soy feminista. A veces, no nos damos cuenta, pero ya solo en la forma de hablar, de comportarnos, hay diferencias entre ambos sexos que deberían desaparecer.

Seguro que está en las redes sociales...

No las uso mucho. Pero me gustan Instagram y Whatsapp.

Además de ir al instituto...

Estoy en 4º de Grado Profesional de Piano y hago atletismo, llevo ya ocho años y estoy empezando con la marcha atlética.

De las notas, supongo que mejor ni hablamos, ¿no?

Sí, mejor... Son muy buenas. Me gustan mucho Historia, Artes Escénicas y Física y Química.

¿Y el futuro de los jóvenes?

No lo veo fácil. Creo que no va a haber trabajo para todos y que nos quedaremos ahí, esperando, sin poder formar una familia... Pero yo no me rindo.