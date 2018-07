El presidente provincial del PP en Zaragoza, Javier Campoy, tiene muy buenos amigos en Maella (su patria chica) y, sobre todo, muy guasones. Estos días circula por la localidad una suerte de HERALDO antiguo en el que se incluye una entrevista (ficticia suponemos) con el nuevo miembro de la Ejecutiva nacional. Aquí un extracto: "A mí la política, de joven, ni fu ni fa. A mí me gustaba el guiñote. Y era bueno. Muy bueno. Mis padres invirtieron mucho en mi pasión: ‘stages’ con los mejores guiñoteros de Botorrita o Malón, ‘máster class’ con el tío Avelino... Maella se me quedaba pequeño. Gané premios importantes, pero claro, todo era a repartir entre dos y me di cuenta de que el guiñote no da para vivir. Entonces descubrí la política y ahora alterno ambos mundos".