David Mur: "La danza es muy competitiva pero también resulta útil para educar en valores"

¿Desde cuándo se recuerda entre ‘demi plié’ y calentadores?

Bailo desde que tengo uso de razón. Creo que es como un instinto animal. Soy muy nervioso y en las películas familiares de Súper 8 estaba todo el rato moviéndome y bailando. Confieso que también me marcó Parchís y luego llegaron Leroy Johnson y la señorita Grant, de ‘Fama’, que eran mis ídolos absolutos. Después aparecieron las coreografías de Janet Jackson, Paula Abdul, etc.

¿Pero en Zaragoza no era más fácil bailar la jota aragonesa?

Era la época del ‘break’ y se practicaba en las calles, los parques y hasta en las discotecas hacían corro a los que dábamos volteretas. Después me apunté a un gimnasio a hacer ‘danza jazz’ y me animaron a hacer ballet clásico. Entonces aprendí la raíz, la base imprescindible, la colocación, la técnica depurada...

Y luego ya se lo bailó todo: ‘Chicago’, ‘Cats’, ‘Los Productores’...

Me marcó mucho ‘West Side Story’, porque fue el primer musical en el que participé, salimos de gira, la compañía era una piña... Yo estaba flotando. También guardo un gran recuerdo de ‘La bella y la bestia’, porque era la primera gran superproducción que se hacía en España y ahí tuve mi primer papel protagonista como Lefou.