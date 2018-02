La reforma del eje central del Oliver obliga a desviar 4.200 coches al día durante ocho meses

La reforma del Mercado Central, las viviendas comunitarias de Las Fuentes y el cambio de imagen de la calle de Antonio Leyva. Estos son los tres proyectos que creen en ZEC que serán el legado de su gestión y con los que dejarán huella en la ciudad. Ayer comenzaron las ambiciosas obras para reformar el eje central del barrio Oliver, que se llevarán a cabo en tres fases y se prolongarán durante unos ocho meses.

Si no hay contratiempos, para después del Pilar los vecinos podrán reestrenar Antonio Leyva, donde se van a mejorar aceras, alumbrado, pavimentos, es decir, «todo lo que se ve, pero también las redes de vertido que –aunque no estén a la vista– quizá sea lo más importante», afirmaba ayer Manuel Clavero. El presidente de la asociación de vecinos Aragón apunta que muchísimas de las tomas de agua del barrio se instalaron hace más de 40 años y acostumbran a romperse en no pocos puntos por lo que el hecho de que la reforma sea integral «es esencial». Se aprovechará, por tanto, para renovar el enjambre de tuberías que actualmente son de frágil fibrocemento y se sustituirán las otras canalizaciones de fundición dúctil a lo largo de más de 301 metros lineales.