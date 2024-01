Una familia, bloqueada por un camión empotrado ante su casa en Híjar: "Nos despertamos con un estruendo exagerado"

Una familia ha amanecido está mañana en Híjar sin poder salir de casa al quedar el acceso bloqueado por un camión. El motivo, un accidente de tráfico en el que el conductor de un vehículo se ha estrellado contra dos cocheras a tan solo centímetros de su vivienda.

"Estábamos durmiendo y hemos escuchado un estruendo exagerado, como truenos", relataba Octavio, que ha sido el primero en salir de casa para ver qué ocurría. Se ha llevado la mayor de las sorpresas, podría tratarse de un sueño pero no, un camión que circulaba por la travesía urbana a los pies de la puerta de su casa se había empotrado contra las fachadas de dos viviendas a tan solo "milímetros" de donde ellos estaban durmiendo.

Pasaban las 5.00 de la mañana y los cuatro (su madre, su padre y su hermano) estaban en casa cuando, debido al ruido, se han despertado. "Yo he salido de casa y he visto el choque, he visto al conductor del camión, le he preguntado cómo estaba y me ha dicho que bien, pero constipado", relata Octavio sorprendido, que asegura que lo ha visto algo desorientado: "Me ha dicho que volvía a la cabina a dormir porque tenía sueño".

El accidente ha ocurrido a primera hora de este viernes en la travesía urbana de la N-232 Heraldo

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes de la vivienda ha resultado herido. La familia ha quedado bloqueada en su casa por recomendación de los Bomberos de la Diputación de Teruel, a la espera de la retirada del vehículo. "Hay un hueco por el que podemos salir, pero los bomberos no nos dejan por si se cae algo de la fachada", relata.

El siniestro, a la altura del punto kilométrico 165 de la N-232, ha ocurrido sobre las 5.30, aunque la DGT no ha recibido el aviso hasta las 7.50. Al parecer, tal y como relata Octavio, "unos 500 metros antes de colisionar con las casas, el conductor había chocado contra otros dos coches".

Tras ser rescatado y atendido en el lugar del accidente por los servicios sanitarios, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital de Alcañiz.