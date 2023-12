Emoción y críticas al Ayuntamiento al cumplirse seis meses del derrumbe de un edificio en Teruel

Alrededor de 150 personas se han concentrado este miércoles ante la puerta del Ayuntamiento de Teruel para recordar que se cumplen seis meses del derrumbe del edificio de la calle de San Francisco y para mostrar su apoyo a los afectados, también presentes en el acto. En el suceso, ocurrido el pasado 13 de junio sin que, milagrosamente, hubiera daños personales, un total de 21 familias perdieron su casa y otra veintena siguen desalojadas desde entonces al sufrir sus viviendas graves desperfectos por ser colindantes al inmueble que colapsó.

La movilización ha tenido un carácter reivindicativo y de crítica hacia el Ayuntamiento. Los vecinos del edificio siniestrado han formulado por megafonía una serie de preguntas dirigidas al equipo de gobierno con las que han reclamado más información sobre la investigación que se lleva a cabo para esclarecer las causas del derrumbe y que los peritos contratados por ellos puedan entrar a la zona del hundimiento para obtener pruebas.

Según ha manifestado el portavoz de los vecinos que se quedaron sin hogar, Javier Carbó, estos se encuentran "muy enfadados" porque el Ayuntamiento "está poniendo trabas burocráticas al acceso de nuestros técnicos al lugar del derrumbe" y ha anunciado que el colectivo ha solicitado formalmente permiso para la entrada de estos profesionales.

"¿Por qué del dicho al hecho del Ayuntamiento hay tanto trecho?", "¿Por qué después de seis meses la empresa concesionaria de las aguas no ha entregado los informes?", "¿Por qué el Ayuntamiento no mandó a los técnicos a revisar lo que estaba pasando en la calle de San Francisco?" o "¿Duerme tranquilo el concejal de Infraestructuras?", han sido algunos de los interrogantes planteados por los afectados ante el público.

Las preguntas, más de 20 en total e impresas en carteles, han sido leídas una a una por quienes perdieron su casa en el derrumbe del 13 de junio y aplaudidas por los asistentes. Una de las participantes, Pilar Catalán, ha advertido de que el Paseo del Óvalo, contiguo a la calle de San Francisco, tiene filtraciones de agua y es muy utilizado para actos públicos, ya que allí se instalan jaimas en la fiesta medieval de febrero o carpas peñistas durante la Vaquilla en julio. Por ello, ha reclamado al Ayuntamiento "que ponga soluciones antes de que pase algo más gordo".

La portavoz del grupo de trabajo de la Asociación del Barrio del Carmen y colindantes –al que pertenece la calle de San Francisco–, Elvira Martín, ha subrayado la importancia del acto público, que ha sido convocado por esta entidad. "Con él queremos apoyar a las familias afectadas y abrir un micrófono a la ciudadanía para que esta plantee sus dudas e inquietudes sobre las circunstancias del derrumbe", ha manifestado

Más tiempo para recoger enseres

Las quejas se han referido también a las condiciones en que los vecinos están recuperando algunos de sus enseres de los escombros retirados. Los afectados reclaman poder acudir a la nave en que se despositan los restos con más frecuencia, pues solo pueden hacerlo un día a la semana, y que estos se depuren antes, ya que ahora se encuentran objetos personales mezclados con tuberías o marcos de ventanas.

Las emociones y las lágrimas han aflorado en varios momentos de la concentración, como cuando una de las afectadas ha recordado la vida y la alegría que reinaban en la calle de San Francisco antes del derrumbe. "Ahora, todo es amargura y sufrimiento", ha dicho la mujer. "No nos lo merecemos –continuó–, nuestro hogar no se puede sustituir por otro de plástico, como el Torico, el Ayuntamiento no está haciendo bien su labor". Los vecinos han agradecido también el apoyo recibido por parte de la ciudanía.