El cortometraje ‘Y un jamón’ gana el Rally Desafío Buñuel en Teruel y viaja a México

El cortometraje ‘Y un jamón’, del equipo barcelonés que dirigen Chus Verdú y Sergio Balaguer y protagonizado por la actriz profesional Mamen Camacho, quien se hizo popular por su participación en la serie de televisión Servir y Proteger, logró este sábado el Premio a la Mejor Película en la VI edición del Rally Cinematográfico Desafío Buñuel en Teruel.

Los ganadores, que compitieron con otros cuatro grupos, se llevan 5.000 euros y, lo más importante, consiguen su pase para participar en el Desafío Buñuel de México, el certamen hermano del festival turolense al otro lado del Atlántico cuya próxima edición se celebrará en la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit.

Mamen Camacho y Chus Verdú, en la plaza del Torico de Teruel. Javier Escriche

Entre otras condiciones, las grabaciones debían incluir la aparición en un lugar visible de un Jamón de Teruel y estar inspiradas en ‘El discreto encanto de la burguesía’, la película con la que Buñuel ganó un Óscar de Hollywood hace 50 años. Y la obra de Verdú lo ha cumplido claramente al contar la historia de una mujer burguesa (Mamen Camacho) que se adentra en una iglesia buscando el perdón por parte de la Virgen, a la que ofrece un jamón. El corto se rodó en el interior del templo de los Franciscanos, uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica de la provincia de Teruel, y la noche de este sábado, en la gala de entrega de premios, acaparó aplausos y felicitaciones por parte del público, que abarrotaba el Teatro Marín.

Pero hubo más galardones. El film ‘La señora’, que ha tenido como madrina a Alicia Orozco, actriz con una larga trayectoria en el cine español, se llevó los premios a la mejor dirección, fotografía, diseño de sonido y dirección de arte. La distinción a la Mejor Actriz fue para la zaragozana Salomé Jiménez, que actuó junto a Guillermo Montesinos en ‘La ceremonia del círculo’, un corto que se llevó también el premio al Mejor Montaje.

Por último, el galardón al Mejor Actor fue para Óscar Sánchez en ‘Solo te pedí las putas llaves’, un cortometraje que tuvo como actor profesional a Jimmy Barnatán, conocido por su papel en ‘Torrente, el brazo tonto de la ley’.

Una fiesta en torno al cine

Las calles del Centro Histórico de Teruel eran ayer una fiesta en torno al Rally Desafío Buñuel, que se consolida como un certamen de cine con proyección nacional e internacional. La Plaza del Torico se llenó de público a mediodía para ver cómo los cinco equipos participantes llegaban a la meta y entregaban sus cortometrajes al Jurado, presidido por el guionista y director Daniel Tubau e integrado por la cineasta ganadora de la edición 2019, Laura Calavia; el crítico de cine Robert Andrés; la productora y directora Virginia Romero; y el delegado de Aragón TV en Teruel, José Miguel Meléndez.

El acto fue conducido por el actor y humorista oscense Rafa Maza y seguido por decenas de turolenses y turistas que vitorearon a cada uno de los participantes y rieron con los chistes de Maza. Los miembros de los equipos técnicos participantes confesaron no haber dormido en toda la noche para poder terminar a tiempo sus cortometrajes, que han tenido que ser realizados en un plazo de solo 48 horas.

Desde el pasado viernes hasta ayer, actores y directores han grabado a toda prisa sus escenas cinematográficas, ya sea en plena calle –a menudo convirtiendo a los viandantes en figurantes– o en el interior de edificios públicos y privados, a los que han transformado en pocos minutos en escenario de sus obras.

Los actores famosos que, junto a otros noveles, han protagonizado los cortometrajes, confesaron que la experiencia les ha sabido a poco y que se han quedado con las ganas de disfrutar de un rodaje más largo. "Se me ha pasado rapidísimo, como unas vacaciones; me ha encantado el torrente de creatividad que he visto en este certamen y pienso volver a Teruel", afirmó Alicia Orozco.

Guillermo Montesinos, leyenda del cine español –el taxista en Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Almodóvar–, calificó el rally como "una experiencia maravillosa", mientras que Mamen Camacho, la gran triunfadora del certamen, dijo sentir admiración por la belleza de la ciudad y la calidez de sus gentes. Para Jimmy Barnatán, lo mejor ha sido "la energía y adrenalina" que transmite el concurso y para Juan Carlos Vellido, que ha trabajado, entre otras películas, en la cuarta entrega de Piratas del Caribe, lo más valioso es "la profesionalidad de los equipos y poder compartir talento con el resto de los participantes".

La Consejera de Cultura de la DGA, Tomasa Hernández, que participó en la clausura del rally cinematográfico, expresó su voluntad de continuar apoyando al sector audiovisual aragonés para que este "siga creciendo", así como atraer nuevas oportunidades y fondos para seguir haciendo de Aragón una tierra de cine.