La nueva iluminación de la plaza del Torico permitirá utilizar multitud de colores

La iluminación ornamental proyectada para la plaza del Torico de Teruel permitirá disponer de un número prácticamente ilimitado de colores distintos, lo que posibilitará adaptar el tono luminoso a las necesidades de cada momento o a la celebración de festividades concretas. La ampliación de la gama cromática es una de las novedades incluidas en el proyecto para renovar el alumbrado del espacio urbano más emblemático de la ciudad que el Ayuntamiento acaba de sacar a información pública y que prevé una inversión de 582.953 euros.

El futuro alumbrado decorativo de la plaza eliminará los últimos vestigios de la iluminación estrenada en 2007 con la remodelación integral promovida por el Gobierno aragonés. Uno de los aspectos más llamativos de aquella actuación fue la luz, tanto de las fachadas como la incrustada en el suelo, que apenas llegó a funcionar hasta entrar en un proceso de reparaciones y sustituciones que culminó con su abandono definitivo. La reforma comportó una inversión total de 6,5 millones de euros, de los que tres se destinaron a la iluminación ornamental.

Las luces que iluminan los porches, las fachadas y la columna central del Torico sobreviven pero con deficiencias, como tramos apagados o parpadeos. El proyecto que ahora saca a información pública el Ayuntamiento prevé sustituir 182 luminarias en las fachadas y 132 en los porches perimetrales con la utilización de lámparas LED de bajo consumo y de última tecnología, lo que permitiría "generar millones de colores saturados, tonos pastel y luz blanca", según consta en el documento.

La intervención prevista incluye desmontar los focos que iluminan la estatua del Torico para instalar seis "nuevos equipos para permitir la proyección de luz blanca" hacia la estatua, con la opción, también, de variar el color a voluntad.

El propósito del nuevo alumbrado, todavía sin financiación, como admite el concejal delegado de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, es potenciar el atractivo arquitectónico de la plaza del Torico. El proyecto señala que en este espacio urbano están "una parte de los edificios más representativos" de la ciudad y las nuevas luminarias pretenden "destacar la calidad e interés de los mismos". Entre los inmuebles de este céntrico espacio, destacan dos de los principales edificios modernistas de la capital y el monumento del Torico.

El diseño previsto destacará el interés arquitectónico de las casas de la plaza, que quedará configurada "como el centro neurálgico de la localidad, con indudable atractivo turístico", a la vez que se consigue un ahorro en el consumo eléctrico.

La nueva instalación lumínica sustituirá a la de 2007 –salvo las luminarias incrustada en el suelo, inservibles y que quedan abandonadas–. Los proyectores serán de pequeño tamaño para que pasen "desapercibidos" en las fachadas. En el caso de los porches, quedarán en el falso techo y aprovecharán los huecos de las luces actuales. El plazo de ejecución, una vez adjudicada la obra, será de cuatro meses.

El proyecto, redactado por Inarse, señala que el alumbrado monumental actual no resalta el valor patrimonial de los edificios de la plaza. La instalación lumínica de 2007, que utilizó LED "de primera generación" está "parcialmente desconectada debido a que una parte de las luminarias que la integran o bien no funcionan o bien emiten parpadeos que no garantizan la iluminación deseada".