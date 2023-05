Teruel Existe denuncia con una 'performance' jocosa que el nuevo hospital tendrá pocas camas

El movimiento ciudadano Teruel Existe ha realizado este miércoles una 'performance' irónica y jocosa a las puertas de la entrada principal del Hospital Obispo Polanco, para presentar “el modelo Teruel de cama hospitalaria que nos querrán imponer en el nuevo hospital”. Insisten en que “probablemente en el futuro, como ha demostrado la pandemia y vamos viendo con otras muchas patologías, será necesario aumentar el número de camas hospitalarias en Teruel”.

Un grupo de personas del movimiento ciudadano han instalado en la calle una litera en las que hay acostados dos ninots, representando a los posibles pacientes del nuevo hospital. Consideran que el Gobierno de Aragón no está haciendo caso a la reivindicación ciudadana y “nos tememos que en el futuro nos planteen esta solución para que los turolenses puedan tener cama hospitalaria” ha augurado Manolo Gimeno, portavoz de la plataforma.

El artista fallero Luis Pascual, natural de Fuentes Calientes, “el mejor artista fallero en este momento”, ha sido el encargado de dar forma a esta representación con la que quieren denunciar que el nuevo hospital se quedará corto y el servicio para los pacientes no será óptimo. “Estamos a tiempo de replantear las cosas para que la atención a los turolenses sea mejor y la provincia cuente con mayores recursos hospitalarios. Teruel Existe ha planteado alternativas”.

Otro de los portavoces del movimiento ciudadano, Amado Goded, ha explicado con ironía con un megáfono la “funcionalidad” que puede tener este sistema de literas, “puede ser una buena solución para la lista de espera”, y supone “ahorro económico y funcional”.

Presenta en plena calle un sistema de literas que, a su juicio, resolverá la falta de espacio.

El acto ha causado sensación entre los viandantes que pasaban por la zona, y que se han parado a presenciar la presentación. “Cuando una persona está enferma, se lleva mal con otra al lado, para dormir y por intimidad. Haciendo un hospital nuevo tienen más lógica las habitaciones individuales”, ha declarado un espectador.

Desde Teruel Existe trasladan que el número de camas y habitaciones “es muy importante porque es lo que determina en primer lugar la clasificación del hospital, y también la cartera de servicios que va a tener, el nivel de dotación”.

Gimeno ha explicado que el hospital provincial de Teruel tiene 70 años (1953). En el año 1982 se propusieron hacer un nuevo hospital, se adjudicó y se puso la primera piedra, que está bajo la explanada de una superficie comercial ahora, porque después se echaron atrás para ampliar el que había”. Cuando se decidió plantear uno nuevo “porque éste no da más de sí”, se presentó un estudio funcional con 338 camas hospitalarias, “pero después las han ido recortando”. El proyecto inicial del Hospital (2011) se plasmó con la previsión de 288 camas y tras sufrir sucesivos recortes, lo han dejado finalmente en 212 camas, en 78 habitaciones dobles, 49 individuales y 7 individuales polivalentes (que pueden tener uso doble). Al final, afirman, son tres menos que las que tiene el obsoleto Obispo Polanco (215).

Recientemente, el movimiento ciudadano Teruel Existe ha propuesto al Gobierno de Aragón la construcción de un nuevo módulo de hospitalización, con 69 habitaciones individuales más y un total de 281 camas. En su planteamiento el coste de la obra ascendería tan solo un 8% del total del presupuesto y no retrasaría la ejecución que se está realizando.

También han recordado cómo han denunciado reiteradamente desde hace cuatro años que “la ampliación de camas del hospital es necesaria y que su definición no debería depender tan sólo de la estimación demográfica que hace la Consejería de Sanidad, sino de otras variantes que no están teniendo en cuenta”. En cualquier caso, la media de camas por cada mil habitantes en España es de 3, en Europa de 4,5 y en Teruel, con la propuesta del Gobierno autonómico, de 2,5, “lo que también es indicativo de que el nuevo servicio no cumple expectativas”.

El movimiento ciudadano denuncia que la Consejería de Sanidad y el Gobierno aragonés se han instalado en una posición inamovible pese a que se han realizado sucesivas actuaciones reivindicativas desde el movimiento ciudadano y otros colectivos, también se presentó la idea de aumentar el número de camas y que fueran habitaciones individuales en las Cortes de Aragón, “pero hay un enrocamiento absoluto por mantener el proyecto y el número de habitaciones”. Incluso “hemos tenido que escuchar desde alguna consejería que en las habitaciones dobles los pacientes estarán más entretenidos”.