La suerte se acuerda de Teruel con 20.000 euros

Aunque solo con un décimo premiado con 20.000 euros, la suerte se ha acordado de la capital turolense. El pequeño pellizco de la Lotería de Navidad que ha llegado a la ciudad de la mano del número 25.296 -un cuarto premio que fue el último en salir- ha desatado la euforia en la Administración de la calle Joaquín Costa -popularmente conocida como El Tozal-, donde sus responsables no han tardado en descorchar una botella de cava y brindar con ella en la puerta del establecimiento, invitando a todos los viandantes.

Mabel Terán, una de las encargadas del punto de venta, no podía contener la emoción. “Teruel lo necesitaba y nos ha llegado; estamos supercontentos y superfelices”, ha explicado. Esta Administración ha repartido en años anteriores alguna pedrea y, más a menudo, premios de bonoloto, pero no se había estrenado con la Lotería de Navidad y sus empleados tenían mucha ilusión por participar de este tradicional sorteo que anuncia las fechas más entrañables del año.

Administracion de loteria de Teruel que ha vendido un decimo del cuarto premio del sorteo de loteria de navidad. foto Antonio garcia/Bykofoto. 22/12/22[[[FOTOGRAFOS]]] Antonio García/Bykofoto

Este miércoles, Mabel tuvo un cierto presentimiento. “Estuvimos hablando todos juntos y comentábamos que hoy daríamos un premio; esperábamos el Gordo, claro, y no ha podido ser, pero algo ha caído”, ha remarcado la empleada de la Administración de Lotería, que desconocía quién podría haber sido el afortunado o afortunada, aunque sí recordaba haber vendido el décimo agraciado en la ventanilla.

Colocando con ilusión el cartel que indica que la suerte ha rozado a este establecimiento, los trabajadores de este punto de venta no han parado de reír, abrazarse y felicitarse mutuamente. A Mabel la noticia le ha pillado en la calle, regresando a la Administración tras finalizar una tarea. “Yo iba tranquila pero no calmada, ha habido algo de premonición; de repente, me han empezado a llegar mensajes por whatsapp y me lo han contado, estamos muy emocionados”, ha relatado. La mujer ha recordado que el premio ha tardado en salir, perola tardanza ha valido la pena.