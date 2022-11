Esteban López Juderías: "Luis Buñuel es un vínculo cultural entre México y Teruel"

¿Cómo pasó de trabajador de una sala de cine en Teruel a director de cortometrajes?De tanto ver cortometrajes en el Festival de Cine de Teruel, cuando trabajaba en el cine Maravillas, me lancé a rodar yo mismo de forma autodidacta. Luego vino la formación y trabajar como cámara de televisión.

¿Le inspiró su paisano Luis Buñuel?Buñuel siempre ha estado en mi cabeza. He incluido guiños a su cine en todos mis cortos.

¿Por eso decidió dedicarle un festival, el Desafío Buñuel?No podía llevar otro nombre. Desarrollar un proyecto sobre cine en la tierra de Buñuel y no dedicárselo sería de tontos.

¿Sintió vértigo ante el desafío de poner en marcha un festival de cine en una tierra de grandes cineastas, como Buñuel o Chomón?Llevaba mucho tiempo teniendo en mente organizar un festival de rodajes rápidos y me enteré de que en una ciudad de México se celebraba algo parecido a lo que yo pretendía. Me informé sobre aquel certamen y, con la Fundación Amantes, decidí poner en marcha mi propio proyecto. En cierto modo, la inspiración me vino de México.