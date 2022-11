Expectación en Andorra para conocer un convenio de transición que "llega tarde"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, vuelve hoy a Andorra para presentar el convenio para la transición justa para que la localidad pase de una economía basada en el carbón y la producción termoeléctrica a otras actividades. Han pasado casi cuatro años de los abucheos y gritos que recibieron a Ribera en enero de 2019. Entonces la población clamaba por una reconversión del carbón ágil, participativa y lo menos traumática posible. Cuatro años después la central térmica ha cerrado y el único empleo creado es el de su desmantelamiento.

Del convenio para la transición justa que, según la vicepresidenta, iba a estar firmado en junio de 2019, apenas se ha sabido nada durante todo este tiempo. El presidente aragonés, Javier Lambán, adelantó el pasado mes de julio que el plan estaría dotado con 184 millones de euros, la mitad de ellos aportados por la Unión Europea y la otra mitad por la propia DGA.

El convenio tiene el visto bueno del Gobierno Central y del de Aragón, pero aún debe ser ratificado por la Unión Europea por lo que mañana se presentará pero aún queda trecho para que se firme. Javier Lambán adelantó hace unos días que en los presupuestos regionales de 2023 se han consignado ya 20 millones para dotarlo y confirmó que el Ministerio ya tiene "atado" el sí de Bruselas.

La gran incógnita es conocer en qué consistirá el convenio ya que ni los propios ayuntamientos de la zona ni los agentes sociales que enviaron propuestas para el proceso de consultas previas saben nada. Solo se conoce su ámbito de actuación: los nueve municipios de la comarca de Andorra Sierra de Arcos más los bajoaragoneses Foz-Calanda y Alcorisa.

El plan, según se anunció, iba a "buscar soluciones de futuro con los agentes del territorio para mantener la actividad y el empleo en las zonas de transición". En febrero de 2020, se celebró una jornada técnica en Andorra con 80 agentes sociales dentro de la participación ciudadana a partir de la que se iba a elaborar el convenio. En total se presentaron 82 proyectos e iniciativas muy variadas que sus impulsores no saben si se han tomado en cuenta ya que no han tenido más noticias del Ministerio.

Darío Sanz, secretario general de la Unión Comarcal de CC. OO. de Andorra, califica el proceso de "absolutamente opaco". "No han informado del convenio en este tiempo y llega muy tarde, con la central cerrada desde hace dos años y medio y las familias se han tenido que buscar la vida, en muchas ocasiones fuera de Andorra", afirma. Una de sus propuestas fue la protección de los trabajadores de las subcontratas. Algo que no se ha cumplido.

Andorra espera que muchas de las incógnitas se despejen este mismo lunes con la vuelta de Teresa Ribera casi cuatro años después y acompañada también por Javier Lambán. El acto de presentación se celebrará a las 16.15 en la Casa de Cultura con la asistencia de alcaldes, autoridades y agentes sociales. Ribera se desplazará antes a Ariño para conocer, acompañada del vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, dos proyectos de reconversión que ya están en marcha: Forgasa, la planta de fertilizantes organominerales de Samca; y Thermowaste, una innovadora planta de ensamblaje de equipos para reciclar basura doméstica.

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, espera que no sea un documento cerrado y se pueda incluir, si no está, el arreglo de la pista minera, una de sus reivindicaciones junto a Andorra, Alacón, Oliete y Alloza. "Estamos contentos de que conozca la realidad de Ariño, una localidad en la que lo hemos pasado muy mal pero que se está reconvirtiendo sin olvidar su pasado minero", explica Noé.

El tercer teniente alcalde de Andorra, secretario general de UGT en Teruel y último presidente del comité de la central térmica, Alejo Galve, está "expectante" sobre el contenido del convenio del que, reconoce, "llega tarde". "En Andorra hemos apostado por el concurso del Nudo Mudéjar, que se ha adjudicado a Endesa y su plan de acompañamiento", apunta.

Precisamente, se prevé que Ribera también explique el concurso del nudo Mudéjar, adjudicado provisionalmente a Endesa y que en estos momentos es la única certeza del territorio si no se judicializa. Debe unir la apuesta por la producción de energías renovables con un plan de acompañamiento que es la gran esperanza de la localidad. El millonario concurso supondrá la creación de 300 puestos de trabajo directos una vez estén en marcha todas las iniciativas tras una inversión de más de 1.200 millones de euros.

El sector empresarial andorrano confía más en el Nudo Mudéjar que en un convenio que no ha llegado en cuatro años y no se conoce su contenido tal y como reconoce Roberto Miguel, presidente de los Empresarios de Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín. De momento los anuncios de las empresas que iban a venir a Andorra se han quedado en anuncios, lo que ha provocado hastío en el territorio. "Hemos recibido tantos anuncios… la planta de pellets, cinco empresas que se nos anunciaron y de las que no sabemos nada. Quien quiere trabajar encuentra muchos problemas porque ninguno de esos compromisos se han materializado lamentablemente", opina Miguel.

Por ello, otra de las grandes dudas de la jornada es saber cómo recibirá Andorra a la ministra. En enero de 2019, Ribera llegó al Ayuntamiento entre abucheos, gritos y proclamas de "Andorra no se vende, Andorra se defiende". Alrededor de un millar de personas se concentraron delante del Ayuntamiento para mostrar su malestar ante la ministra y reivindicar un futuro para la zona.