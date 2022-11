Espacio Municipalista reclama que se aplique el plan de emergencia del pantano del Arquillo en Teruel

Espacio Municipalista de Teruel (EMT) presenta una propuesta de resolución para su debate en el próximo pleno municipal para “exigir que el Estado implemente el sistema de seguridad contemplado en el Plan de Emergencia de la Presa del Arquillo”, que está pendiente de implantar desde 2010, año en el que fue aprobado. El embalse, situado en el río Guadalaviar aguas arriba de la capital turolense, tiene una capacidad de 22 hectómetros cúbicos.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento está elaborando su Plan de Emergencia Local ante el Riesgo de Inundaciones en el término municipal de Teruel que incorpora las directrices establecidas en el Plan de Emergencia de la Presa del Arquillo, si bien este Plan no está implantado por no estar instalados los sistemas de señalización acústica para avisar a la población que se encuentre en la zona inundable y no haberse ofrecido información previa sobre el riesgo existente para las poblaciones afectadas y forma de proceder ante una eventual rotura de la presa.

La formación recuerda que desde la redacción del Plan de Presa “no se han completado los trámites necesarios para poder contratar la ejecución de los trabajos para su implantación”.

En el año 2011 se autorizó la redacción del proyecto de implantación del Plan de Emergencia de la Presa y en 2016 fue aprobado el pliego de bases para la redacción del proyecto de implantación, pero a día de hoy continúa estando pendiente la licitación de la redacción del proyecto de implantación, y por tanto “al no estar redactado aun el proyecto no puede procederse a la contratación de la ejecución de los trabajos”, lamentan desde Espacio Municipalista.