La oposición exige en Teruel explicaciones por los destrozos del Torico

Los destrozos sufridos por la fuente del Torico de Teruel el pasado domingo, cuando se desplomó durante las labores de desmontaje de un dispositivo ornamental del reciente Congreso Nacional del Toro de Cuerda, han desatado una tormenta política en el Ayuntamiento. Todos los grupos de la oposición salvo el PAR -PSOE, Vox, CHA, Ganar Teruel y Espacio Municipalista- han reclamado en un comunicado conjunto la convocatoria "inmediata y urgente" de la Junta de Portavoces para que la alcaldesa, la popular Emma Buj, dé explicaciones sobre todo lo ocurrido con el Torico, tanto respecto al montaje decorativo a su alrededor como sobre los planes para su restauración. Los cinco grupos firmantes manifiestan su sospecha de que "los preceptivos informes técnicos" antes de intervenir en el Torico "no existan".

La alcaldesa ha explicado que está pendiente de recibir informes del servicio de Fiestas respecto al montaje y desmantelamiento del entramado de sogas que se instaló durante el Congreso del Toro de Cuerda y de las propuestas de restauración de la columna y de la propia escultura del Torico para trasladarlos todos a los portavoces. Emma Buj contraataca a PSOE, Ganar y Espacio Municipalista a los que acusa de haber pedido responsabilidades políticas por el accidente "sin siquiera haber preguntado" antes al equipo de gobierno PP-Cs por lo ocurrido.

Los grupos de la oposición firmantes del comunicado consideran que faltan "explicaciones razonables" sobre el desmoronamiento de la fuente del Torico, el elemento más representativo de la ciudad. Denuncian "falta de transparencia" por el equipo de gobierno, que estaría recurriendo a "maniobras dilatorias". Plantean su sospecha de que la restauración de la emblemática escultura de hierro se lleve a cabo con precipitación ante la inminencia de las fiestas de La Vaquilla, cuando, tradicionalmente, juega un papel protagonista como detonante del arranque festivo.

La alcaldesa ha declarado en una rueda de prensa celebrada con motivo de la próxima celebración de las Fiestas del Ángel o La Vaquilla -del 1 al 11 de julio- que ha retrasado la celebración de la Junta de Portavoces a la espera de contar con toda los informes para tomar decisiones con toda la información precisa. Ha adelantado que hoy mismo ha adelantado que podría llegar el informe con la propuesta de intervención para restaurar la columna del Torico, que se remitirá a la Dirección General del Patrimonio.

La lona que rodea la fuente del Torico ha amanecido esta mañana con pintadas antitaurinas. José Luis Velázquez

Emma Buj ha explicado que el Ayuntamiento ha negociado con Interpeñas tres posibles alternativas de cara a la celebración del acto del Pañuelico, que marca el inicio de la Vaquilla y que consiste en que dos peñistas trepan hasta el remate de la columna del Torico para colocar el pañuelo vaquillero a la emblemática estatua. Todo en medio de la máxima expectación de un público multitudinario.

Las opciones barajadas son tres, según ha adelantado Buj: que el acto se celebre con la columna y el Torico restaurados, con la columna restaurada y una réplica del Torico y tal como ha quedado la fuente tras el accidente del pasado domingo. En este último caso, el acto del Pañuelico tendría un carácter "simbólico" cuya naturaleza se desconoce. En cualquier caso, la alcaldesa ha asegurado que "habrá puesta del Pañuelico", pero no se ha aventurado a adelantar con qué formato.

La alcaldesa ha aclarado que está por definir "cómo se sube" a lo alto de la columna, porque podría sustituirse el castillo humano tradicional para ascender hasta el Torico por la utilización de una plataforma elevadora.

Por otro lado, la alcaldesa ha criticado la aparición la mañana de este miércoles de pintadas con la leyenda "No más toros" en las lonas que rodean la fuente del Torico desde el pasado lunes y en una finca particular del Centro Histórico. Para Emma Buj, aprovechar un suceso que ha "conmocionado" a todos los turolenses en beneficio de los "intereses particulares de determinados colectivos" es "de una bajeza moral difícil de calificar". Buj ha desvinculado la destrucción del monumento del Torico del Congreso Nacional del Toro de Cuerda porque no derivó de las actividades congresuales sino de un elemento ornamental aportado por el Ayuntamiento.

La Junta de Seguridad ha repasado el dispositivo que se organizará para La Vaquilla, similar a las últimas ediciones previas a la pandemia. Contará con más de 150 policías nacionales, en torno a 250 guardias civiles y con 40 policías locales. Operarán helicópteros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Los guardias civiles velarán porque ningún automovilista se ponga en carreteras bajo los efectos del alcohol o las drogas y para ello montarán controles en todas las salidas de la ciudad, según ha adelantado el subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro.

El delegado territorial de la DGA, Benito Ros, ha aprovechado su presencia en la rueda de prensa para defender la actuación de la Dirección General del Patrimonio respecto al Torico. Ha señalado que el único objetivo de este organismo al recordar que es obligado su visto bueno para la reparación de la estatua y de la columna que la sustenta es "cumplir la normativa". Ros ha manifestado la voluntad del Gobierno aragonés de "colaborar" con el Ayuntamiento para resolver este asunto con "diligencia".