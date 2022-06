La circulación ferroviaria en la línea que une Sagunto, Teruel y Zaragoza ha recuperado la normalidad este sábado a las 11.00, después de que ayer, viernes, quedara interrumpida en el tramo castellonense entre Segorbe y Barracas a causa del grave incendio que se declaró sobre las 12.50 en las inmediaciones de la vía del tren a su paso por la localidad de Caudiel.

El fuego, según han confirmado los bomberos de Castellón, ha entrado en una fase de estabilidad en la que ya no avanza, lo que ha permitido que los trenes vuelvan a circular. El incendio, no obstante, no está todavía extinguido. Se calcula que será necesario trabajar todavía varios días hasta dar por apagado el fuego. Las llamas rodearon la población y fue necesario desalojar algunas casas.

En total, seis servicios ferroviarios con alrededor de un centenar de viajeros se han visto afectados por el corte de la vía entre Segorbe y Barracas, ha informado Renfe. La compañía ferroviaria estableció este viernes un sistema de transporte alternativo por carretera para que los pasajeros pudieran salvar el tramo de vía cercano al incendio continuando su ruta en autobús.

Desde Adif han explicado que tras recibir la comunicación de los bomberos sobre la buena evolución del incendio se ha procedido a revisar a fondo toda la infraestructura. Una vez comprobado su correcto estado, se ha restablecido la circulación ferroviaria.